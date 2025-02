Les quatre infos à retenir : noyade mortelle, vol, chikungunya et drogues

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 11 février 2025 : - Saint-Benoît : un enfant de deux ans victime d'une noyade mortelle dans la piscine familiale - Saint-André : six adolescentes placées en garde à vue pour vol et recel de vol aggravé - Chikungunya à La Réunion : 204 nouveaux cas signalés en une semaine - Un réseau démantelé entre La Réunion et Maurice : neuf interpellations et 225 kg de zamal saisis

Saint-Benoît : un enfant de deux ans victime d'une noyade mortelle dans la piscine familiale

Ce samedi 8 février 2025, un enfant de deux ans a perdu la vie après une noyade dans la piscine familiale à Saint-Benoît. Malgré l'intervention des secours, il est décédé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

À Mayotte, les épreuves du brevet prévues en juin et certaines épreuves du bac annulées

À Mayotte, dévastée par un cyclone, les épreuves du brevet prévues en juin sont annulées tout comme l’épreuve anticipée écrite de français et celles de spécialités et de philosophie du bac, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale ce lundi 10 février.

Saint-André : six adolescentes placées en garde à vue pour vol et recel de vol aggravé

La semaine dernière, les effectifs de la police nationale de La Réunion de Saint-André ont interpellé six jeunes filles pour vol à l’étalage en réunion. Les adolescentes dérobaient des articles dans les différentes pharmacies et commerces du secteur de l’est pour ensuite les revendre sur les réseaux sociaux. Elles ont été placées en garde à vue.

Chikungunya à La Réunion : 204 nouveaux cas signalés en une semaine

Du 27 janvier au 2 février 2025, 204 nouveaux cas de chikungunya ont été signalés à La Réunion. Ce sont toujours les communes d’Étang-Salé et du Tampon qui comptent le plus grand nombre de cas. "Bien que l’on note une légère tendance à la stabilisation au niveau d’Étang-Salé, le foyer du Tampon est en forte progression", indique l'Agence régionale de santé. La circulation du virus augmente également fortement aux Avirons, Petite-Ile, Saint-Denis, Saint-Leu, Saint-Louis, Sainte-Marie et Saint-Joseph.

Un réseau démantelé entre La Réunion et Maurice : neuf interpellations et 224 kg de zamal saisis

Les gendarmes ont interpellé neuf individus et saisi 224 kg de zamal dans le cadre d’une enquête ouverte depuis le mois d'août 2024. Plusieurs armes et des liquidités ont également été confisquées. La gendarmerie se félicite s'avoir mis "un terme à un trafic qui s’était structuré entre les deux îles depuis plusieurs mois".