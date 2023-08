Les quatre infos à retenir : Darmanin, Mondial féminin, concert et Luna-25

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 20 août 2023 : - Outremer : Darmanin annonce une mission de lutte contre les monopoles économiques - Mondial féminin : l'Espagne devient championne du monde pour la première fois de son histoire - Saint-Denis : Imen S et Lynda en concert à la Nordev - La sonde russe Luna-25 s'est écrasée sur la Lune

Outremer : Darmanin annonce une mission de lutte contre les monopoles économiques

Le gouvernement va lancer une mission visant à identifier et lutter contre les monopoles économiques dans les outre-mer, sources de "prix très élevés", notamment en Polynésie française, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Mondial féminin : l'Espagne devient championne du monde pour la première fois de son histoire

La Roja s'est offert sa première étoile ce dimanche 20 août 2023 en battant l'Angleterre en finale de coupe du monde féminine (1-0). Le but d'Olga Carmona n'a pas permis aux Anglaises de réaliser le doublé Euro-Coupe du Monde.

Saint-Denis : Imen S et Lynda en concert à la Nordev

Les chanteuses Imen Es et Lynda se produiront pour la première fois à La Réunion le vendredi 27 octobre 2023 à la Nordev à Saint-Denis. Le concert aura pour thème le girl power avec "un plateau féminin". En plus des deux artistes urbaines, des artistes locaux seront présents.

La sonde russe Luna-25 s'est écrasée sur la Lune

Près de 50 ans après la dernière mission lunaire réussie de Moscou, la sonde Luna-25 s'est écrasée sur la Lune, rappelant les problèmes de l'industrie russe, minée par la corruption et le manque d'innovation et de partenariats, en pleine course internationale à l'espace.