Les quatre infos à retenir : Guadeloupe, Saint-André, Indonésie et Didier Robert

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 18 avril 2024 : - Gérald Darmanin ordonne un couvre-feu à Pointe-à-Pitre pour les mineurs - Saint-André : vol à main armée dans une boulangerie du centre-ville, une personne en garde à vue - Éruption spectaculaire d’un volcan en Indonésie : des milliers d'habitants évacués - Emplois présumés fictifs à la Région : 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité requis contre Didier Robert

Gérald Darmanin ordonne un couvre-feu à Pointe-à-Pitre pour les mineurs

La mesure de deux mois entrera en application "à partir du début de semaine prochaine" et sera effective à partir de 20 heures, a précisé le ministre de l’intérieur, qui s’est dit "marqué" par la délinquance des mineurs en Guadeloupe.

Saint-André : vol à main armée dans une boulangerie du centre-ville, une personne en garde à vue

Ce mercredi soir 17 avril 2024, dans la nuit, un vol à main armée a eu lieu dans une boulangerie du centre-ville de Saint-André, rapporte Réunion La 1ère. Une information confirmée par les forces de l'ordre à Imaz Press. Une enquête est en cours.

Éruption spectaculaire d’un volcan en Indonésie : des milliers d'habitants évacués

Inquiétude à Manado face aux éruptions répétées du volcan le plus proche. Le Ruang, situé au nord de l’Indonésie, projette depuis qu’il s’est réveillé mardi soir un nuage de cendres à plus d'un kilomètre de hauteur dans le ciel. Exposé à la projection des cendres, l’aéroport international situé à plus de 100 kilomètres du volcan a été contraint de fermer pour 24 heures jusqu'à jeudi soir, a annoncé le ministère des Transports.

Emplois présumés fictifs à la Région : 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité requis contre Didier Robert

12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité ont été requis contre Didier Robert ce jeudi 18 avril 2004 par la procureure de Saint Denis dans le dossier des emplois présumés fictifs de la Region Réunion. Une peine de 10.000 euros d’amende a également été requise à l’encontre de Jean-Louis Lagourgue, premier vice-président de la collectivité régionale au moment des faits. la représentante du Parquet a requis des plaines d’emprisonnement avec sursis et d’amandes pour l’ensemble des neuf autres prévenus, Ces réquisitions ont soulevé la colère de la défense. La magistrate a en effet ajouté dans la citation, à comparaître de certains prévenus, des textes autorisant les peines qu’elle a demandé.