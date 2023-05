Les quatre infos à retenir : prisons, inflation, RSA, décès

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de vendredi soir 26 mai 2023 : - À La Réunion, les prisons surpeuplées bouillonnent comme des cocottes-minute - Inflation : les prix à La Réunion, y compris ceux de l'alimentation, continuent de grimper - Emmanuel Séraphin : le RSA sous condition est un "crime social" - 4.000 morts par an en France à la suite d'infections contractées à l'hôpital

À La Réunion, les prisons surpeuplées bouillonnent comme des cocottes-minute

Le jeudi 11 mai 2023, la contrôleuse générale des prisons, a publié un rapport alarmant sur l'état des centres de détention en France, arguant d'une "nette aggravation de la surpopulation carcérale" dans tous les établissements. Ce rapport confirme les chiffres records atteints au 1er avril 2023, faisant état de 73.000 détenus. Il y a six mois, nous faisions déjà l'état de cette surpopulation dans les prisons de La Réunion. Depuis, alors que l'État affirme avoir alloué 140 millions sur cinq ans pour les établissements de l'île, rien n'a changé. Résultat : les prisons bouillonnent comme des cocottes-minutes, note un surveillant pénitentiaire (Photo : www.imazpress.com)

Inflation : les prix à La Réunion, y compris ceux de l'alimentation, continuent de grimper

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en avril 2023 à La Réunion, indique l'Insee ce vendredi 26 mai 2023. Cette hausse survient après celle de 0,5% déjà enregistrée en mars. La hausse des prix en avril concerne tous les secteurs de la consommation, notamment celui de l'alimentation. Sur un an, les prix à La Réunion ont augmenté de 3,3%. Dans l'Hexagone la baisse sur un an est plus importante puisqu'elle atteint +5,9%. Pour rappel les prix dans l'île sont plus chers qu'en France hexagonale de 20 à 30%

Emmanuel Séraphin : le RSA sous condition est un "crime social"

"Un crime social", c'est ainsi qu'Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, qualifie le projet du gouvernement d'imposer des sanctions aux bénéficiaires du RSA "qui ne se conformeraient pas au parcours de retour vers l'emploi". Cette volonté a été confirmée par Élisabeth Borne lors de son récent séjour dans l'île. La mesure est en cours d'expérimentation dans 18 départements, dont La Réunion. Il s'agit du seul territoire des outre-mer a faire partie de l'expérimentation. À noter que la mesure a été unanimement rejetée par le conseil départemental le mercredi 17 mai 2023.

4.000 morts par an en France à la suite d'infections contractées à l'hôpital

Un patient hospitalisé sur dix-huit en France est touché par au moins une infection nosocomiale. Ce rebond est causé en partie par le Covid, selon une enquête nationale sur ces infections contractées dans un établissement de santé, responsables d'environ 4.000 morts par an.