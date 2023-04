12 kilomètres d'embouteillages en direction de Saint-Paul

Prudence et surtout patience ce mardi 11 avril sur les routes de La Réunion. Dans l'Ouest, que cela soit dans le sens Saint-Denis/Saint-Pierre ou Saint-Pierre/Saint-Denis, la circulation est fortement perturbée. Le plus importants embouteillages est celui dans le sens Saint-Denis/Saint-Pierre suite à un accident survenu vers Savanna. On compte 12 kilomètres de ralentissements. Des bouchons qui remontent jusqu'à l'entrée de la route du Littoral.

Dans le sens Saint-Pierre/Saint-Denis on dénombre 9 kilomètres de ralentissements. Des bouchons qui ont lieu juste après l'accident d'un motard au niveau de la sortie de l'Éperon.

Les voies de droite et de gauche sont neutralisées. Les véhicules roulent sur la bande d'arrêt d'urgence.