Lindigo ek Votia à la Salle Gramoun lélé

La salle Gramoun lélé a accueilli Lindigo et Votia ce samedi 16 décembre dans le cadre du 20 décembre de la Région. Un concert qui s'est tenu en présence de 500 personnes. Nous publions le communiqué du Bisik ci-dessous (photos : Iris Mardémoutou)

Hier soir, samedi 16 décembre, nous avons accueilli Votia et Lindigo à la salle Gramoun Lélé, pour une soirée exceptionnelle organisée dans le cadre des commémorations du 20 décembre de La Région Réunion. Une sublime réunion de famille devant près de 500 spectateurs survoltés. Un grand mariage créole comme on les aime qui a ouvert de bien belle manière les célébrations de cette fin d’année qui s’annonce festive !

C’était hier soir le dernier concert de l’année pour le Bisik et la Salle Gramoun Lélé et quel concert ! Organisée dans le cadre des commémorations du 20 décembre de La Région Réunion cet événement a littéralement enflammé les quelques 500 spectateurs présents et convoqué l’esprit du Maloya avec passion et talent.

Après les traditionnels discours du député de la cinquième circonscription Jean-Hugues Ratenon et de Patricia Profil, Conseillère régionale, déléguée à la coopération régionale en matière sportive et culturelle, c’est Votia qui avait la lourde tâche d’ouvrir le bal.

Dès leur entrée sur scène parfaitement chorégraphiée, la formation entraînée par Marie-Claude Lambert et sa musique enivrante font immédiatement vibrer le public avec un titre de circonstance “20 désanm”.

Comment, pour cette grande voix féminine du maloya, ne pas rendre hommage à son père, Julien Ernest Philéas, qui a donné son nom de scène à la salle qui nous accueille ce soir. Gramoun Lélé est plus que jamais présent pour cette soirée exceptionnelle où l’émotion est palpable.

La formation alterne compositions et titres de Gramoun avec ferveur. “Missié Koloni”, “Namouniman” ou ”Lo kèr Maloya” embrasent la salle. Tout au long de leur prestation, l’énergie du groupe prend possession des corps et son maloya basé sur les voix et les percussions traditionnelles envoûte les esprits.

Marie-Claude et sa bande offre le meilleur de leur talent pour un plaisir décuplé… Fabrice Lambert au chant et au kayanm impérial, Judickaël Vitry alias Didi et son N’Goni magnifique, Richelin, Kézia et Jyothi aux percussions, Fabien à la Kora, Maelis, Rosy et Yéléna aux chœurs et à la danse, évidemment… la puissance de la formation est intense et chacun à cœur de partager le meilleur pour cette soirée unique dans le fief de la famille Lélé.

Kan ou koné ou sa ou sort, ou koné ousa ou sava

Le temps d’un changement de plateau et c’est Lindigo qui prend le relais de ce kabaré flamboyant. Olivyé et les siens attisent encore les braises de ce spectacle qui résume mieux que jamais le “Maloya Power” du groupe de Paniandy. Sur scène et dans la salle l’ambiance est volcanique. Le groupe aux chansons iconiques “buffalony” “lafrikindMada” ou même “milé sèk milé” fait vibrer l’auditoire et entraîne le public à danser et chanter avec lui.

Olivyé offre sa passion et sa gratitude envers les spectateurs pour leur soutien indéfectible au maloya, la musique de nos ancêtres.

Olivyé, Lauriane, Dado, Jimmy, Joanes, Pascal, Zaira, Noah et Xavier jouent, chantent et et dansent avec le même enthousiasme. Là aussi la performance et les chorégraphies sont époustouflantes !

À l’accordéon ou au chant, le cœur sur la main ou le poing levé, Olivyé le combat reste le même : défendre notre culture et partager les luttes pour préserver l’identité de La Réunion.

Un message à nos amis malgaches restés loin de nous en ce jour et Olivyé harangue la foule. Comme Marie-Claude il vient au contact du public pour ressentir ensemble le plaisir de ce bal bouké, exalté, bal kafiak, collé serré, bal maloya pou ét ansanm ! Il invite aussi des spectateurs à venir partager la scène et petits et grand ne se font pas prier pour ce moment de communion intense…

“lafrikindMada”, résonne dans la salle quand Olivyé invoque Votia ! Votia ! avec dévotion. C’est l’apothéose de cette réunion de famille.

Une finale indescriptible, quand Marie-Claude puis les autres membres de la formation rejoignent Lindigo sur scène pour un mariage passionné an famy entre les deux groupes.

La célébration est à son comble est les artistes transcendés quand Fabrice Lambert entame les premières notes de “Soléyé” face à un public en transe.

Les artistes se succèdent au micro, Didi, Kézia, Maëlis…

La relève est assurée sans conteste et le temps d’une soirée, deux des icônes du maloya ont transcendé la salle avec une fusion musicale unique, un métissage entre les sonorités électroniques et les incursions funk ou mondialistes de Lindigo et les chants traditionnels authentiques de Votia. Une soirée mémorable qui laissera une empreinte indélébile dans les esprits et les cœurs de tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. Une preuve s’il en fallait du dynamisme culturel de l’Est de La Réunion et de la nécessité de poursuivre son développement.

Merci à tous d’avoir répondu présent si nombreux pour ce rendez-vous exceptionnel. Merci à la Région Réunion pour sa confiance et à tous nos partenaires sans qui rien ne serait possible, à l’équipe de la Salle Gramoun lélé et à son investissement sans faille dans ce projet, à l’équipe du Bisik et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce concert. Merci à L'Ilot Saveurs-Foodtruck, notre partenaire traiteur.

C’était comme vous le savez c’était notre dernier concert de l’année mais nous serons partenaires de la huitième édition de l’opération “Mélanz nout Kiltir” organisée le mercredi 19 décembre de 10h à minuit par l’association Union 974 à l’usine de Beaufonds.

• Dès 10h ouverture du Village culturel et artisanal

• 19h Départ du défilé festif et multicolore de la Place de la Savane jusqu’à la cheminée de Beaufonds

• 20h kabar liberté avec Kenaelle, Olivier Brique, Nas Black ou encore Etinsel Maloya.

Saint-Benoît i bouge et le Marché du Terroir et de Noël se poursuit également jusqu’au 18 décembre sue l’Esplanade du Front de Mer. Tout le programme ici.

La Ville de Saint_Benoît organise égaiement les festivités du 20 décembre, toujours sur l’Esplanade du Front de Mer de 9h à minuit.

Tout le programme ici : https://fb.me/e/4Os6iXiKK

En attendant de se retrouver lot koté 2023, bonn fét kaf, joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année !

Plateau : Quentin Apaya, Alexandre Duchemann, Maëva Constante et Kheiry Bancalin

Son : Patrick Prie / Nicolas

Son retours : Dimitri Prie

Lumières : Fabrice Anicot

Photos : Iris Mardémoutou