Lutte : l'entraîneur national des équipes de France U-15/U17 à la Réunion jusqu'au 12 novembre

Alain Hassli, entraîneur national des équipes de France U-15/U-17 de lutte gréco romaine est à La Réunion jusqu'au 12 novembre. Le sportif vient apporter son expertise aux lutteurs de la structure de haut niveau régionale. Nous publions ci-dessous le communiqué du comité régional de lutte de La Réunion.

Après une semaine passée à Madagascar, où il a partagé ses connaissances avec l’équipe nationale malgache, Alain Hassli est arrivé à La Réunion le 28 octobre pour animer un stage de deux semaines axé sur la lutte gréco romaine, sa spécialité. Invité par le comité régional de La Réunion et la fédération Malgache, le sélectionneur des équipes de France de lutte U-15/U-17 a été détaché par la fédération française de lutte pour développer la lutte gréco romaine dans la zone Océan Indien.

Au cours de son séjour il dispense plusieurs fois par jour des séances d’apprentissage et de perfectionnement, c’est avec beaucoup de reconnaissance que les jeunes lutteurs et le staff de la structure de haut-niveau de Saint- Joseph s’abreuvent de son expertise. Doté d’un palmarès impressionnant, l’ex-lutteur mosellan veut partager son expérience acquise au cours d’une belle carrière dans laquelle il a été, entre autres, 7 fois champion de France sénior, 4 fois champion de France par équipes avec le club de Sarreguemines, et médaillé d’or de la Coupe du monde de 2009.

En ce début de saison, l'équipe de la structure met les bouchés doubles sur la maîtrise technique des jeunes pour qu’ils soient fin prêts à l’approche des futures échéances nationales et internationales.

Satisfait de l’investissement des lutteurs locaux, Alain Hassli voit en cette nouvelle génération un potentiel à faire évoluer vers le haut-niveau. “J’ai découvert un vivier de jeunes très intéressant avec des profils de futurs lutteurs de haut niveau. Très à l’écoute, concentrés, motivés et surtout des jeunes heureux d’évoluer au sein d’une structure très pointilleuse. La structure mise en place par le comité, le club et les entraîneurs sont dignes des pôles France en Métropole. Un réel plaisir d’y intervenir”, Alain Hassli. Ancien champion d’une génération dorée de la lutte française, le Sarregueminois a bien conscience du travail et des qualités requises pour briller au plus haut niveau, aujourd’hui il mise sur les nouveaux espoirs français pour remporter les médailles les plus prestigieuses, “

En tant que sélectionneur U15/U17 nous misons, avec les collègues Steeve Guenot (champion et médaillé de bronze olympique) et Mélonin Noumonvi (champion du monde), sur des jeunes stables, motivés et très à l’écoute. Ce sont des qualités très importantes pour évoluer vers le haut-niveau”.

- Entraînements de qualité et les avantages de l'île : une belle combinaison pour optimiser la performance -

La lutte gréco romaine est un des trois styles de lutte olympique, encore trop peu développée dans les territoires de l’Océan Indien la pratique a besoin de l’intervention d’experts tels qu’Alain afin d’insuffler un engouement et un savoir faire dans la zone. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce travail sur le terrain met en avant les capacités des acteurs de la zone OI pour une progression rapide de cette pratique. “Allier le quotidien entre entraînements de qualité et les avantages de l’île est une belle combinaison pour optimiser la performance”.

On pourrait dire naïvement que la lutte gréco romaine semble plus restrictive que la lutte libre, en réalité ce style de lutte très riche demande une maitrise extrême de l’art de la préhension et de la projection, les prises qui y sont exécutées sont souvent spectaculaires. Les qualités de lutteurs restent sensiblement les mêmes quel que soit le style, cependant les sensations de chacun vous orientent ensuite vers un style ou l’autre… Alain, lui, a tout de suite ressenti cet appel pour la gréco romaine, “Je me suis senti

directement à l’aise. J'imagine que nos qualités et défauts nous font choisir un style ou l’autre, pour ma part c’est la lutte gréco romaine qui m’a choisi”.

Prochain grand rendez-vous pour nos espoirs réunionnais, le tournoi international de Rosny-sous-Bois, dix nations étrangères invitées et des lutteurs de très haut niveau sont attendus sur cet évènement qui fera office de tournoi de préparation à deux semaines des championnats de France jeunes qui auront lieu en février prochain. Alain Hassli y sera présent et évaluera les performances des lutteurs français, inévitablement son regard se portera sur les prestations des lutteurs locaux… histoire de vérifier si les conseils prodigués lors de sa présence sur l’île ont été mis en application.