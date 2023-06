Machine de cirque à Champ Fleuri ce week-end

Cinq garçons dans le vent, ou devrait-on dire plutôt dans les airs, déboulent du côté de Champ Fleuri pour quatre représentations d’un spectacle total et inventif dominé avant tout par l’humour, les cascades et les acrobaties. Capable de tous les numéros de passe-passe, Machine de cirque vous embarque pour un show grand public de très très haute voltige. Âmes sensibles, ne pas s’abstenir ! (Photos DR)

Hasard du calendrier, d’autres artistes venus du grand froid québécois sont actuellement de passage à La Réunion, en plus d’Anthony Kavanagh, à savoir une joyeuse troupe circassienne fraîchement débarquée depuis ce lundi. 5 acrobates, 1 musicien et 2 techniciens de la compagnie Machine de cirque créée en 2013 au Canada, présentent leur spectacle éponyme qui tourne à plein régime depuis sa création en 2015.

Et on ne peut être que flattés de leur présence pour la simple et bonne raison que notre petit caillou constitue la seule escale outre-mer d’un spectacle qui a longtemps bourlingué en métropole, en Suisse et au Luxembourg où l’accueil a été à chaque fois à la hauteur de leurs espérances, car ce spectacle destiné aux petits et grands ne nécessite aucune traduction, est est tellement rempli d’humour et de poésie que ça fonctionne partout.

Eux sont donc Québécois, comme le Cirque du Soleil auquel ce spectacle déchaîné n’a rien à envier, et leur moyenne d’âge est à peine de 25 ans. Agilité, puissance, vélocité et légèreté sont autant de qualificatifs qui définiraient au mieux ces acrobates naufragés - dans un radeau-agrès, échafaudage métallique branlant de 6 mètres de haut où s’entassent accessoires et mécanismes spectaculaires - qui jouent leur vie dans un enchaînement de numéros aussi drôles qu’ahurissants.

Mât chinois, roue Cyr, jonglage avec massues, monocycles perchés et bascule coréenne, feu d’artifice… Sur scène, tout s’enchaîne dans un tourbillon cimenté par une énergie collective musclée et rythmée par un batteur lunatique. Bref, ces circassiens-là savent tout faire (ils roulent, glissent, se hissent, se contorsionnent, se balancent, se suspendent), avec la manière, y compris… jongler avec des serviettes de bain ! Mais on n’en dira pas davantage !

Leur talent, ils le tiennent d’un enseignement à la hauteur de leurs ambitions dispensé par l’École nationale du cirque de Montréal où pendant 4 ans ils ont chaque jour alterné cours académiques et entraînements intensifs. D’ailleurs ils le reconnaissent tous : "Cette formation est essentielle pour acquérir des compétences. Nous sommes tous polyvalents et nous devons nous entraîner constamment pour assurer le spectacle et ne surtout pas négliger la partie échauffement d’avant-spectacle pour se préparer".

Et en cas de petits bobos, de douleurs chroniques ou de baisse de forme, chacun apprend à travailler avec et à adapter le spectacle en conséquence, mais si tel est le cas, le public ne le remarquera à aucun moment, tant les prouesses accomplies tout du long sont superbes. "Par rapport à un athlète professionnel, il faut certes tout faire pour rester en forme et avoir une bonne hygiène de vie. Mais selon notre état du moment, on peut s’adapter car notre force repose avant tout sur la polyvalence. C’est surtout vrai lorsqu’on est en déplacement sur de longues distances comme c’est le cas pour La Réunion. Le corps est notre outil de travail, on se doit d’en prendre soin tout le temps".

Bref, Machine de cirque c’est drôle, frais, original, avec la promesse de jongler constamment entre rire et étonnement. Un show à destination de tous, petits et grands, à la fois poétique et humoristique. Pour celles et ceux qui sont raplapla, au bout du rouleau, autrement dit au bout de leur vie, voilà qui leur redonnera du peps à coup sûr, et qui donnera peut-être des idées à nos circassiens locaux à l’image de la Cie Cirquons Flex notamment. Pour les autres, vous en prendrez plein la vue ! Après La Réunion, Machine de cirque s’en retourne au pays avant d’envisager une nouvelle tournée qui les emmènera sur les routes de Scandinavie, d’Italie et de France, de septembre à décembre prochains.

Machine de cirque à Champ Fleuri pour 4 représentations : vendredi 2 juin, 20h ; Samedi 3 juin, 15h et 20h ; Dimanche 4 juin, 16h.

= = = = = =

- Le thème -

Dans un monde post-apocalyptique, cinq jeunes gens, paraissant avoir à eux tous à peine 100 ans, nichés dans une drôle de machine qui tient de la cage, de l’échafaudage et de l’architecture utopique, vivent à un rythme haletant de récup, de bricolage et de fantaisie. Tout en ayant l’air de chercher d’autres survivants, ils se laissent volontiers aller à leurs jeux, puisque le moindre objet - une roue, un appareil photo, un vélo, un cerceau, une serviette, un seau - devient pour leurs corps agiles et par la vertu de leur imagination sans limite un prétexte à situations follement acrobatiques et à rêveries merveilleuses.