Manifestation devant la préfecture : trempé et déçu, Koko lo kok y a (presque) laissé ses plumes

Cocorico ! Le cri, reconnaissable entre mille, a été lancé par Koko lo kok ce samedi après-midi 8 février 2025 à Saint-Denis. Dans les jardins de la préfecture. Quasiment sous les fenêtres de Patrice Latron, ci-devant préfet de La Réunion. C'est que Koko lo kok pensait prendre part à un grand spectacle avec gros son lancé à fond, synthé déchaînés et dance floor blindé. Ce n'était pas (tout à fait) le cas

Car oui, la sono était lancée à fond mais de sythé et de dance floor il n'y avait point.

Koko lo kok a d'abord pensé que c'était à cause de la pluie.

Alors il s'est dressé sur ses ergots, s'est planté face aux nuages et a vociféré un cocorico des plus menaçants. Celui qui veut dire : "eh oh, la pluie, si cela tu n'arrêtes pas de suite, je vais régler le problème à ma façon !".

Les 200 personnes elles aussi présentes ce jour-là dans les jardins de la préfecture, ont immédiatement emboité le pas au volatile rebelle.

Elles aussi se sont mises à scander que la pluie n'avait rien à faire à La Réunion, que ce n'était pas son pays, qu'elle devait immédiatement retourner chez elle loin là-bas ou, mieux, dans les égouts d'où elle venait.

Oté, Koko lo kok, pov bèt, la gagne sézisman direk !

Il s'est demandé pourquoi les gens qu'il prenait pour des spectateurs venus applaudir son concert, étaient aussi agressives envers ce qu'elles considéraient comme une étrangère indésirable.

Alors Koko lo kok a vivement secoué la tête, il s'est vigoureusement gratté les oreilles, frotté les yeux et il a compris.

Il n'était pas du tout à un spectacle et ce n'était pas des fans de lui qu'il avait devant le podium.

C'était tout autre chose. Quelque chose qu'il n'a pas du tout aimé, mais alors vraiment pas…

Alors Koko lo kok s'est fièrement dressé sur ses ergots, s'est campé face au public et a lancé un cocorico triomphant. Celui qui veut dire : "oté la pli tomb aou si ou vé. Isi La Rényon nou aksept tout domoun, nou na respé, rasis nou vé pa".

Koko lo kok a ensuite juré - même si c'était un peu tard -, qu'on ne le reprendrait plus à participer à ce genre de triste chahut.

