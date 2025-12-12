Marché de nuit à Saint-Denis : circulation interdite sur le Barachois du 13 décembre à 19h au 14 décembre à 3h du matin

La ville de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée "Marché de Nuit", la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire RD41 (Caserne Lambert), du samedi 13 décembre à 19h au dimanche 14 décembre à 3h du matin (Photo : sly/www.imazpress.com)

La route sera donc fermée par les services de la mairie, qui mettront en place une déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

Les opérations de balisages débuteront à partir de 18h30.

A noter que le Barachois sera de nouveau fermé à la circulation le dimanche 14 décembre de 14h à 19h.