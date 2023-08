Météo à La Réunion : attention cet été… ça va chauffer

Depuis des semaines, la France hexagonale suffoque sous des chaleurs ardentes. 42,4 degrés ont même été enregistrés à Toulouse. Ces températures et les canicules sont d'ailleurs selon les scientifiques, un marqueur du réchauffement de la planète. Si l'Hexagone a particulièrement chauffé cet été – et alors qu'à La Réunion on a connu l'hiver le plus chaud jamais enregistré, à quoi doit-on s'attendre pour les mois à venir ? Allons-nous cuire comment dans l'Hexagone ? La canicule va-t-elle nous toucher ? Si Météo France Réunion ne parle pas de canicule, c'est sûr… il va faire très chaud (Photo : rb/www.imazpress.com)

À La Réunion, l'hiver fut particulièrement doux. En juillet par exemple, l'écart a été de +1,2 degré pour les températures maximales. À Gillot, il a même fait 26,5 degrés alors que la normale est de 25,1 degrés. Dans les Hauts, même constat avec 17,7 degrés enregistrés à la Plaine des Cafres.

Des températures excédentaires – si bien "qu'aucun trimestre mai-juin-juillet n'a été plus chaud que celui de 2023 depuis le début des mesures à La Réunion" (sur 56 années de calcul).

Mais alors, ces chaleurs vont-elles persister à l'approche de l'été ?

Lire aussi - Mai-juin-juillet : trimestre le plus chaud enregistré en 56 ans de mesures à La Réunion

- Des pics de chaleur et des journées chaudes cet été -

Oui, selon Météo France Réunion. "Pour les mois à venir on s'attend à une poursuite de cette tendance", explique François Bonnardot, météorologue. "Il y a un réchauffement qui pousse les températures vers le haut et avec ce réchauffement la probabilité d'avoir des pics de chaleur est en augmentation."

"Nous allons conserver des anomalies de températures positives de l'ordre de 1 à 1,5 degrés au-dessus des normales jusqu'à la fin de l'année, avec des pics de chaleur plus fréquents dans les mois qui viennent, notamment d'ici octobre-novembre et des journées particulièrement chaudes", précise-t-il.

Les raisons de cette chaleur persistante et n'allant que crescendo, El Nino. Ce phénomène climatique se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'Océan Pacifique sud.

"Ce phénomène se traduit dans notre région par des températures supérieures à la normale", souligne François Bonnardot. "D'ailleurs on peut le voir lors des dernières décennies où il y a eu un démarrage des saisons chaudes, particulièrement chaudes."

On peut d'ailleurs le voir sur cette carte. Le rouge venant de l'Amérique du sud montre bien le phénomène El Nino et ses répercussions sur l'ensemble du bassin sud-ouest de l'Océan indien.

"L'océan est modulateur de la température pour nous et quand l'océan est plus chaud, l'air se réchauffe", indique Météo France.

- Mais pas comparable à l'Hexagone -

Est-ce à dire que nous allons avoir des températures aussi élevées que dans l'Hexagone et souffrir de la canicule ?

"Non", précise Météo France Réunion. "Les deux situations ne sont pas comparables." "On n'est pas dans le même climat. Les amplitudes de température à La Réunion sont beaucoup plus faibles, néanmoins les anomalies de températures par rapport à la normale à La Réunion sont de l'ordre de deux degrés", ajoute François Bonnardot.

Un écart qui bien sûr peut aller plus haut et provoquer une sensation d'inconfort. Un inconfort non pas seulement dû à la hausse des températures mais également dû à l'humidité présente sur notre île.

"Le climat tropical de La Réunion est influencé par le maritime c'est pour ça que dans les chiffres il n'y a pas d'énormes fluctuations." Si cela paraît peu, le ressenti lui est tout autre. "Avec l'humidité on transpire moins facilement alors même si la température est de 33 degrés le ressenti est plus élevé."

À La Réunion, en effet, le taux d'humidité est particulièrement élevé. "Plus l'air est chaud, plus il contient de la vapeur d'eau", indique François Bonnardot. "Comme l'océan est chaud, la source d'humidité est inépuisable, à la différence de l'Hexagone." D'où cette sensation de moiteur et de chaleur suffocante.

Après, rien n'exclut d'avoir des températures qui approchent les 42 degrés, "mais dans très longtemps", note François Bonnardot. À La Réunion, la température la plus chaude jamais enregistrée fut 37 degrés à la Pointe des Trois-Bassins en 2019.

- Une chaleur qui ne rime pas avec sécheresse… bien au contraire -

De forte chaleur, de l'humidité… Plusieurs facteurs qui pourraient faire craindre une sécheresse dans les mois à venir, telles qu'on l'a connu lors de la saison des pluies.

Et pourtant, à l'inverse de ce que l'on pourrait croire, "dans les mois qui viennent, les précipitations seront assez régulières. D'ailleurs, avec le phénomène El Nino la saison des pluies pourrait même être plus précoce", indique Météo France.

Peu de problèmes de sécheresse à priori donc pour la fin de l'année. "On s'attend même à des pluies excédentaires, notamment sur la partie sud de l'île qui avait connu une sécheresse forte l'an dernier."

Plus de pluies, et possiblement des phénomènes courts mais intenses comme Saint-Joseph et le Nord et l'Est de l'île ont connu cette année. "Il peut y avoir des phénomènes violents mais on ne peut les anticiper", explique Météo France.

- Des cyclones moins présents mais plus violents -

Et les cyclones dans tout cela ? Seront-ils également impactés par le réchauffement climatique ? Seront-ils plus violents à l'avenir ?

Si la saison est encore loin, François Bonnardot l'indique, "les années marquées par le phénomène El Nino sont souvent des années où l'activité cyclonique est réduite à l'échelle du bassin sud-ouest de l'Océan indien".

Une activité réduite qui ne signifie pas pour autant que La Réunion serait épargnée de tout phénomène cyclonique. "On n'enlève pas la possibilité que La Réunion soit touchée à un moment par un système qui viendrait transiter à proximité de l'île."

De plus, généralement, lorsque le phénomène El Nino est présent, "les systèmes dépressionnaires ont plus tendance à descendre vers le sud et nous nous serions plus facilement sur sa trajectoire que Madagascar par exemple".

Des températures plus élevées, des cyclones moins fréquents mais plus violents… Est-ce que les années à venir s'annoncent difficiles côté climat ?

Si Météo France rassure en disant qu'"il y aura encore des années où les températures pourront baisser, les températures vont continuer à augmenter en moyenne sur le long terme".

Ne nous y trompons pas… l'océan, les mers, le vent, la pluie, les températures… tout se réchauffe. Et il va falloir s'y habituer, car qu'on le veuille ou non, le réchauffement climatique est en marche.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com