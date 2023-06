Moins 17 kg en mangeant des McDo, un casque Apple à 3.500 dollars, le bac pour la 27ème fois

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 juin au vendredi 9 juin le voici : Un professeur de science résidant aux États-Unis a réalisé une expérience pour le moins originale puisqu'il a décidé de manger tous les jours chez McDonald's pendant trois mois. Conséquence, il a perdu 17 kilos. Apple a présenté son premier casque de réalité "mixte" (virtuelle et augmentée), baptisé "Vision Pro". Des cheveux blancs, une fortune bien installée, et pourtant: parmi les millions de candidats chinois qui passent le gaokao, se trouve Liang Shi, millionnaire de 56 ans qui tente sa chance pour la 27e fois.

- Il mange McDonald's pendant trois mois et perd 17 kilos -

Et si la bouffe McDo ne faisait pas grossir. C'est ce qu'a voulu démontrer John Cisna en se lançant dans la folle expérience de se nourrir uniquement chez McDonald's pendant mois. Attention toutefois, le professeur s'est fixé quelques règles, indique BFM TV.

En effet, il s'est attaché à ne jamais dépassé les 2.000 calories quotidiennes et à marcher au moins 45 minutes par jour.

De quoi se composaient ses repas ? Un bol de céréales et deux oeufs au petit-déjeuner, une salade pour le déjeuner et un menu Big Mac au dîner avec une glace. Et selon les déclarations de John Cisna et ses analyses médicales, après trois mois de ce régime pour le moins particulier, il aurait perdu 17 kilos et aurait vu son taux de cholestérol diminuer.

Malheureusement, l'étude n'évoque pas les éventuelles carences rencontrées par le professeur ou les problèmes digestifs liés à ce type d'alimentation.

Cette expérience rappelle le documentaire Super Size Me dans lequel Morgan Spurlock s'était uniquement nourri de McDo durant 30 jours, le tout en marchant environ 5.000 pas par jour. Résulat, 11 kilos en plus et des problèmes de foie. Toutefois, les deux expériences ne peuvent pas être comparées. En effet, Morgan ne se limitait pas à 2.000 calories.

Quoiqu'il en soit, il est fortement déconseillé de se nourrir de fast-food tous les jours.

- Apple débarque dans le métavers avec un casque à 3.500 dollars -

"Mélanger les contenus numériques avec le monde réel va permettre de créer de nouvelles expériences, comme nous n'en avons jamais vues", a lancé Tim Cook, le patron d'Apple, avant de dévoiler ce "nouveau produit révolutionnaire", avec l'emphase habituelle du géant californien des technologies.

Le nouvel appareil sera commercialisé à partir de 3.499 dollars en début d'année prochaine.

"Si vous achetiez un nouveau téléviseur dernier cri, des enceintes performantes, un ordinateur puissant avec plusieurs écrans haute définition, une caméra sophistiquée et plus encore, vous n'arriveriez pas au niveau du Vision Pro", a assuré Richard Howarth, le vice-président du groupe chargé du design.

Le casque - qui n'est pas sans-fil, contrairement aux récents modèles de Quest (Meta) ou Vive (HTC) - a été lancé lors du WWDC, la conférence annuelle d'Apple pour les développeurs. Il est relié à une batterie qui se place dans la poche et dure deux heures.

Les utilisateurs pourront choisir le degré d'immersion, grâce à une molette qui permet de passer de la réalité augmentée (AR, surimposition des éléments virtuels sur la réalité) à la réalité virtuelle (VR, immersion complète).

Carolina Milanesi s'est dite "impressionnée par la fluidité": "J'étais dans un univers immersif quand quelqu'un s'est mis à me parler et cette personne s'est matérialisée devant moi. Je pouvais la voir, elle pouvait voir mes yeux et nous avons pu avoir une conversation", a détaillé l'analyste de Creative Strategies à l'AFP.

- "Un peu maladroit" -

La présentation a été "époustouflante", a commenté Yory Wurmser, analyste d'Insider Intelligence, même si "le choix d'avoir une batterie externe constitue un compromis un peu maladroit".

"Il reste deux principales questions en suspens: qui va payer 3.500 dollars ? (...), et est-ce que les gens désirent vraiment ces expériences de VR et d'AR avec un fil ?".

Les utilisateurs contrôleront les applications et les écrans virtuels grâce aux mouvements des yeux, à certains gestes avec les mains et par commande vocale.

Le casque comporte des capteurs qui permettent de "créer votre image numérique" grâce à un programme d'intelligence artificielle entraîné sur des vidéos de "milliers d'individus divers", a expliqué Richard Howarth.

Lors des appels vidéo, les interlocuteurs verront ainsi "une représentation naturelle (de l'utilisateur) qui reproduit dynamiquement les mouvements du visage et des mains" , a-t-il précisé.

Les dirigeants ont présenté des usages potentiels liés au travail, à la communication et au divertissement, avec notamment un partenariat avec Disney, mais pas de jeux ou exercices physiques (comme du tennis virtuel).

Apple a "dépassé toutes mes attentes", a indiqué à l'AFP Rolf Illenberger. Fondateur de VRdirect, une société de conseil en réalité virtuelle, il regrette cependant que la firme ait montré essentiellement des applications en 2D (films, jeux vidéo) : "J'aurais souhaité qu'ils montrent plus d'applis à 360°. Mais ils doivent d'abord construire un écosystème pour faire émerger de nouveaux contenus à la hauteur des capacités techniques".

- "Le Casque" -

C'est le lancement de produit le plus important pour Apple depuis sa montre connectée, l'Apple Watch, dévoilée en 2015.

La marque à la pomme débarque ainsi sur le terrain de jeu privilégié de Meta, son voisin et rival de la Silicon Valley.

La réalité virtuelle est actuellement dominée par le géant des réseaux sociaux - les casques de sa marque Quest représentaient plus de 80% du marché fin 2022, selon le cabinet Counterpoint.

- En Chine, ce millionnaire passe le bac pour la 27e fois -

En termes de réussite sociale, Liang Shi peut être fier, ayant commencé sa carrière par un emploi subalterne dans une usine avant de fonder sa propre entreprise de matériaux de construction, à la santé florissante.

Mais le quinquagénaire a toujours gardé une frustration, celle de ne pas avoir obtenu une note suffisante au "gaokao" - ou examen d'entrée aux établissements d'enseignement supérieur - pour pouvoir intégrer la prestigieuse université du Sichuan, la province du sud-ouest de la Chine où il vit.

Dans le pays asiatique, cet examen est l'épreuve de toute une vie, surtout pour les plus modestes.

Seuls les élèves obtenant un score très élevé peuvent accéder aux meilleures universités, dans un pays où la concurrence est rude dans l'éducation, les places limitées et la pression familiale forte.

Et un diplôme d'une université reconnue est synonyme de statut social et quasi-assurance d'être recruté par une bonne entreprise.

- "L'irréductible du gaokao" -

Cette année, afin d'être compétitif parmi les 13 millions de candidats sur les rangs, Liang Shi dit avoir mené une "vie de moine" pendant plusieurs mois. Levé chaque jour à l'aube, il s'est plongé dans les manuels de classe 12 heures par jour.

"C'est désagréable de penser que je n'ai pas réussi à aller à l'université", confie-t-il à l'AFP. Car "je voulais vraiment y aller et devenir un intellectuel".

Au cours des quatre dernières décennies, il a tenté sa chance à 26 réprises, mais à chaque fois sa note était insuffisante pour lui ouvrir les portes de l'université de son choix.

Les médias locaux ont fini par en faire une célébrité. "Ils m'appellent +l'irréductible du gaokao+", dit-il fièrement.

Quand il a passé l'examen pour la première fois, en 1983, il n'avait que 16 ans. Puis, pendant près de dix ans, il l'a repassé pour améliorer sa note, avant de jeter l'éponge en 1992.

A l'époque, les autorités limitaient l'accès au gaokao aux lycéens ou étudiants de moins de 25 ans.

Dès que cette limite a été levée en 2001, Liang Shi s'est dit qu'il avait une nouvelle opportunité.

Il s'est depuis présenté à l'examen 16 fois, et chaque année depuis 2010. Même la période du Covid, marquée par de strictes restrictions sanitaires compliquant la tenue des examens, ne l'a pas découragé.

Une fois le test passé pour la 27e fois, l'éternel candidat a prévu de se détendre un peu, après tous ces mois de travail.

"Je vais jouer au mah-jong avec mes amis pendant trois jours et trois nuits!", assure-t-il.