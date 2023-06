Nuits des forêts : des balades nocturnes au coeur des espaces réunionnais

Depuis le 9 juin, les Nuits des Forêts se sont installées partout en France. Ce festival nature, est une invitation à (re)découvrir leur biodiversité et mieux comprendre leur importance. À La Réunion, deux soirées sont encore organisées les 16 et 17 juin au Piton Dugain à la plaine des Cafres et à la Raffinerie de Saint-Paul. (Photo Forêt de Cryptomerias photo RB imazpress)

Après le Piton Maido, la forêt de la rivière Saint-Denis et la forêt de nuages à Saint-Joseph, il ne reste plus que le 16 et le 17 juin pour profiter des activités proposées dans le cadre des Nuits des forêts.

- La micro-forêt de la Raffinerie fête son anniversaire –

Il y a un an, la micro-forêt urbaine installée à la Raffinerie voyait le jour à Saint-Paul. Cette forêt sèche se compose uniquement d'espèces endémiques de La Réunion. Toutes ont été plantées en suivant la méthode du botaniste japonais Akira Miyawaki qui promet de restaurer en un temps record des écosystèmes forestiers en zone urbaine.

Pour l'occasion, de jour comme de nuit, spectacles et expositions d'œuvres artistiques sont prévus samedi 17 juin.

Dès 16h, les marmailles pourront participer à des ateliers rempotage et un jeu de piste dans la forêt.

Une visite de la Raffinerie avec la présentation des résultats de la plantation de 500 pié d'bwa endémiques sera proposée à 17h. Les visiteurs se verront ensuite conviés à un voyage sonore dans les arbres et à un cinéma plein air avec des projections de court-métrages.

L'entrée est libre et les activités sur place sont gratuites.

- Une balade artistique en forêt –

La veille, vendredi 16 juin, une balade nocturne en forêt est prévue au Piton Dugain, culminant à 1755 mètres d'altitude dans la plaine des Cafres. Lors de son ascension, des cryptomerias, bois de couleurs et pins d'Oregon se laissent découvrir. De l'autre côté du piton, une forêt de plantes endémiques.

La balade se fera tout en spectacle de 17h à 21h avec des installations artistiques de la plasticienne Anne Fontaine. La soirée se terminera sur un temps de discussion avec les artistes et l'association Domoun La Plaine.

Plus d'informations sur ces évènements ici.

