Octobre Rose : un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein

Un ruban rose contre le cancer du sein. Durant tout le mois d'octobre, la lutte contre le cancer du sein met l'accent sur le dépistage. La campagne d'information et de sensibilisation qui a lieu durant tout ce mois a pour slogan : "À partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans : vous vous en remercierez". À La Réunion, 1 femme sur 4 est concernée par le cancer du sein. À cette occasion, les différents centres hospitaliers de La Réunion se mobilisent. Nous publions ci-dessous leurs programmes. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

À La Réunion, 1 femme sur 4 est concernée par le cancer du sein. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 90 % des cas et être soigné par des traitements moins agressifs, moins mutilants ou entraînant moins de séquelles.

Pourtant, 1 femme sur 3 en France ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement. La mammographie, prise en charge à 100%, peut sauver des vies.

Dans l'île, le Centre Régional de Coordination des dépistages des cancers (CRCDC) est la structure qui organise le dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et colorectal .

Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez la femme. Plus de 61.000 femmes sont atteintes par un cancer du sein chaque année.

L'Institut national du cancer (INCa) estime que 80 % des cancers du sein surviennent après l'âge de 50 ans. C'est à partir de cet âge que l'INCa préconise d'effectuer un dépistage régulier, le plus efficace afin d'augmenter les chances de guérison en cas de maladie. Détectée à un stade précoce, la maladie nécessite, en général, des traitements moins lourds et moins agressifs.

- Un dépistage peut vous sauver -

À partir de l'âge de 50 ans et tous les 2 ans (en l'absence de symptômes et de risque élevé), vous recevez à votre domicile un courrier vous invitant à réaliser un dépistage du cancer du sein. Une liste de radiologues agréés est jointe à cette invitation et vous pouvez choisir librement celui que vous souhaitez consulter ou bien prendre rendez-vous chez un radiologue agréé hors de votre département de résidence.

Le dépistage consiste en un examen clinique des seins (examen réalisé directement sur la patiente) ainsi qu'une mammographie (examen radiologique). Dans la cadre du programme de dépistage organisé, une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par un second radiologue expérimenté. Dans certaines situations, une échographie des seins est également nécessaire pour compléter la mammographie, par exemple lorsque la densité des seins ne permet pas d'interpréter correctement la mammographie.

Le dépistage organisé est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie en présentant le bon de prise en charge et le courrier d’invitation adressés par l'Assurance maladie.

Le dépistage systématique ne concerne pas les personnes de moins de 50 ans. Pour les personnes âgées de plus de 74 ans, il doit faire l'objet d'une discussion avec le médecin traitant.

