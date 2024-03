Cour des comptes : Gérard Lebon appelle à "faire barrage à une possible réforme de l'octroi de mer"

La présidente de Région Huguette, le président du Département Cyrille Melchior, le président de l'Association des maires de La Réunion Serge Hoareau, le président de l'Association pour le développement industriel de La Réunion (ADIR) Michel Dijoux, ainsi que les représentants du monde économique se sont donnés rendez-vous ce jeudi pour faire le point sur un rapport explosif.

La Cour des comptes l'a clairement dit : il faut réformer l'octroi de mer, et se diriger vers sa suppression pour le remplacer par une "TVA régionale". Elle estime en effet que les impacts économiques de l'octroi de mer "apparaissent mitigés, voire pour partie négatifs" pour les collectivités ultra-marines. Elle appelle donc à une refonte complète de cette taxe appliquée à La Réunion, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et à Mayotte.

Dès sa publication, la Région a tenu "à exprimer son désaccord sur plusieurs points fondamentaux". "Tout d'abord, malgré mes observations dans le cadre de la procédure contradictoire, je constate que l'octroi de mer reste perçu par la Cour comme un "outil complexe, incohérent, opaque aux objectifs ambigus", ce que nous contestons" a écrit Huguette Bello.

"Par ailleurs, en dépit des efforts visant à présenter quelques traits de la politique fiscale locale, la méthodologie choisie privilégie une approche globale à l'échelle des 5 DROM aboutissant à une vision biaisée voire déformée du dispositif de l'octroi de mer à La Réunion" a-t-elle réagi.



"De manière générale, subsistent de nombreuses affirmations peu démontrées. Ainsi, s'agissant de l'enjeu de la cherté de la vie, des études de cas standards auraient utilement illustré le mécanisme de formation des prix et des marges."

De son côté, Cyrille Melchior a estimé que "les communes et la Région bénéficiaires de la recette, ne doivent pas être pénalisées par la réforme annoncée". "Si l'on en croit le rapport de la CRC, le dispositif de l'octroi de mer contribuerait à l’augmentation du coût de la vie à La Réunion. Si cela était avéré, cette situation serait préoccupante, j’appellerai donc à une rationalisation de cet impôt et à engager un travail de concertation et de dialogue avec l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques" a-t-il écrit.

Serge Hoareau a lui estimé que si "certaines de ces recommandations ont notamment pour objectif de donner plus de clarté et de lisibilité à l’application de cette fiscalité", elles ne "sont fondées à la seule condition qu’elles contribuent effectivement à la diminution des prix et que des moyens de contrôle permettent de s'assurer qu'elles ne profitent pas uniquement aux importateurs et aux distributeurs". Il a par ailleurs souligné "plusieurs recommandations me paraissent tout simplement insoutenables pour nos collectivités locales et plus particulièrement pour le bloc communal".

"Je pense avant tout aux propositions visant clairement à remettre en cause l’autonomie financière des municipalités et à diminuer significativement les recettes de fonctionnement et d’investissement de nos communes sans qu'aucune recommandation ne vienne proposer un mécanisme de compensation par l’État pour faire face à la baisse des recettes des collectivités."

Plusieurs élus ont également appelés à une réunion de travail avec le président de la Cour, Pierre Moscovoci, lors de sa visite à La Réunion à la fin du mois. Une demande à laquelle il a répondu par la positive.

Tous feront le point ce jeudi sur ce rapport polémique. Nous sommes en direct, suivez-nous.

