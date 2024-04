Orange ouvre son réseau 5G à Salazie

André Martin, Directeur général d’Orange Réunion, inaugure ce vendredi 26 avril 2024 le réseau 5G d’Orange sur la commune de Salazie, en présence de Madame le Maire Sidoleine Papaya et des élus locaux, notamment au numérique, aux affaires culturelles, et à la santé. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Orange)

Cette inauguration de la 5G à Salazie marque une étape importante dans l’engagement de l’opérateur à fournir des services de télécommunications de qualité supérieure sur l’ensemble du territoire et jusqu’aux communes les plus excentrées.

Grâce à la technologie de pointe de la 5G, Orange est le seul opérateur à couvrir les 3 cirques de la Réunion avec une connectivité 5G sur la bande de fréquence 3,5Ghz. Cela permet en effet de connecter 10 fois plus d’utilisateurs simultanément, en leur offrant des débits plus que triplés et des temps de latence significativement moindres. La technologie 5G est moins énergivore et s’installe sur les antennes existantes.

La 5G d’Orange représente une véritable avancée technologique qui permettra aux résidents et aux touristes en visite à Salazie, de bénéficier d'une expérience numérique améliorée. En effet, celle-ci ouvre la voie à de nouveaux usages à haute valeur ajoutée. Les établissements touristiques pourront ainsi proposer une meilleure offre Wi-Fi et la diffusion de contenus encore plus étoffés.

Dans le cadre des démonstrations de wifi partagées et de lunettes connectées, l’agence Rendr, conceptrice d’une solution de réalité virtuelle dédiée au tourisme a pu proposer l’expérience de son application Legendr®. "Grâce à la 5G, Orange nous offre l’opportunité d’une démonstration de notre visite guidée numérique en situation optimale. C’est d’ailleurs, lors d’un des précédents lancements de la 5G dans un cirque que nous avons séduit les acteurs locaux qui ont opté pour notre solution deparcours ludiques et intergénérationnels commente Laurent Lefebvre, fondateur du principe digital".

Le déploiement du réseau 5G engagé par les équipes d’Orange se poursuit. Le plan d’aménagement numérique du territoire d’Orange progresse sur l’ensemble du département.

Aujourd’hui, 80% de la population réunionnaise bénéficie d’une couverture 5G. Pour bénéficier des services de la 5G, Orange propose de nombreux mobiles et forfaits compatibles 5G avec ou sans engagement allant de 50 Go à 200 Go.

Pour André Martin, Directeur général d’Orange Réunion, "la 5G est un levier majeur d’amélioration de la qualité de service et de qualité d’expérience pour les clients. Elle élargit l’horizon des possibles en termes d’usage et représente un facteur de différenciation important pour le secteur touristique, donnant lieu à des applications innovantes permettant une meilleure valorisation du patrimoine."

Sidoleine Papaya, maire de Salazie, ajoute : "Ce déploiement est une opportunité formidable d’enrichir la vie numérique des habitants, et de donner une nouvelle impulsion à l’offre touristique. L’arrivée de la 5G contribuera directement à la connectivité du cirque, ainsi qu’à la valorisation du patrimoine historique de la commune et de sa station touristique, elle représente à cet égard une clé essentielle du développement économique, social et touristique local."