Petite-Île : un projet de voyage pédagogique, sportif et culturel pour les jeunes licenciés U12/13 de football

L'Association Jeunesse de Petite-Île (AJP) a un projet, l’organisation d’un voyage pédagogique, sportif et culturel dans l'Hexagone pour les jeunes licenciés U12/13 de football, prévu du 9 au 26 mai 2026. Ce séjour permettra à 22 enfants de participer à plusieurs tournois et de découvrir le patrimoine culturel français et européen. Afin de réduire le coût du voyage, l'équipe en appelle à la solidarité des réunionnais (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il précise : "nous sommes pleinement conscients des difficultés économiques que traverse actuellement le territoire réunionnais, ainsi que des contraintes que rencontrent les entreprises locales. Notre démarche se veut donc humble, respectueuse et sincère".

L'objectif est clair : réduire au maximum le coût du séjour pour les familles, "afin que ce projet soit accessible à tous les enfants, sans distinction sociale", souligne le directeur de l'association, Nicolas Fontaine.

Même le plus petit don financier a un impact direct : "il peut permettre l’achat de tickets d’entrée pour des sites culturels, la location d’un minibus pour les déplacements des enfants, la prise en charge d’un repas au restaurant ou encore une partie des frais de transport, d’hébergement ou de logistique".

- Un projet sportif, éducatif et culturel -

Au-delà du football, "ce séjour permettra aux enfants de participer à plusieurs tournois, de découvrir le patrimoine culturel français et européen, et de vivre une expérience humaine et éducative forte, fondée sur des valeurs essentielles : respect, solidarité, cohésion, autonomie et dépassement de soi", explique l'association.

Les jeunes découvriront des lieux emblématiques tels que le château de Versailles, la tour Eiffel, les Champs-Elysées ou encore le stade de France.

"Pour la majorité d’entre eux, résidant à Petite-Île, ce séjour représente une ouverture culturelle unique, leur permettant de s’imprégner d’un nouvel environnement et d’élargir leurs horizons."

Depuis 1991, l'association œuvre au développement du club de l’AJ Petite-Île et à la transmission de valeurs aux jeunes.

www.imazpress.com/[email protected]