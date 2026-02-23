Saint-André : les autorités mobilisées dans le quartier Fayard après des jets de projectiles sur la police

Suite à des violences survenues dans le quartier Fayard à Saint-André ce dimanche 22 février 2026, le sous-préfet de l’arrondissement Est, Fabrice Bonicela, a participé à une opération de sécurisation aux côtés des forces de l'ordre. Cette opération "vise à rétablir durablement la tranquillité publique dans ce secteur", indique la préfecture (Photo sly/www.imazpress.com)

Ce dimanche, aux alentours de 22h, les forces de l’ordre sont intervenues dans le quartier Fayard, à la suite d’un signalement pour des troubles à l’ordre public. Alors que les policiers intervenaient pour sécuriser le secteur, ils ont été pris pour cibles par des jets de projectiles. Une cinquantaine de jeunes étaient présents.

"Des effectifs de police avaient été appelés pour un rassemblement et ont constaté des dégradations de mobilier urbain", rapporte le sous-préfet. "Ils ont été pris à parti, et après renfort il y a eu un affrontement. Le calme est revenu rapidement dans le quartier", détaille-t-il.



C'est dans ce contexte que les autorités ont décidé de se rendre sur les lieux. 80 membres des forces de l'ordre, dont 40 gendarmes mobiles et 40 policiers des commissariats de Saint-Denis et Saint-André, ont été mobilisés.

"Il y aura une continuité à hauteur des enjeux", prévient Fabrice Bonicel. "Cette opération vise à ramener la tranquillité de manière durable dans le quartier. Il n'existe pas de zone de non-droit à La Réunion, ni à Fayard ni ailleurs", assure-t-il.

Le plan anti-bandes "permet de quadriller et mener ce type d'actions", rappelle le sous-préfet. "On ne tolère aucun fait de violence."

www.imazpress.com / [email protected]