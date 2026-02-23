Saint-Denis : une enseignante du lycée professionnel Julien de Rontaunay agressée par une élève

Ce lundi 23 février 2026 à 13h30, une enseignante du lycée professionnel Julien de Rontaunay à Saint-Denis a été agressée, la faisant chuter au sol, par une élève de la classe, annonce le rectorat. L’enseignante a déposé plainte auprès des forces de l’ordre et bénéficie de la protection fonctionnelle (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"L’élève auteure des faits a immédiatement fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement à titre conservatoire, dans l’attente d’un conseil de discipline qui sera réuni mi-mars au retour des vacances scolaires", précise le rectorat.



Une cellule de soutien psychologique sera mise en place ce mardi matin par l’établissement.



Le recteur exprime à l’enseignante victime de cette agression "son soutien plein et entier". Il appelle "à la plus grande fermeté face de tels actes d’agression inadmissibles".



Le recteur se rendra sur place ce mardi afin de "témoigner sa solidarité à l’ensemble de la communauté éducative".

