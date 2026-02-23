Hermitage : nouvel incendie au Beach Club

Le Beach Club de l'Hermitage est à nouveau la proie des flammes ce lundi 23 février 2026. Alors qu'une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances du premier incendie qui a eu lieu dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier 2026, les pompiers sont encore une fois sur place. Selon nos confrères de Réunion La 1re sur place : "Le feu serait parti d'une mauvaise manipulation." (Photo d'illustration : sly/imazpress.com)

Ce lundi 23 février 2026, selon nos confrères de Réunion La 1re : "Dans l'après-midi, des ouvriers déblayaient l'établissement, justement en vue de sa remise en état après l'incendie qu'il a subi début janvier. Le feu serait parti d'une mauvaise manipulation."

Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier 2026, la partie centrale de l'établissement de nuit avait entièrement brûlé, soit une surface d’environ à 5 à 600 mètres carrés, expliquait à Imaz Press, le Commandant Sébastien Hoareau, commandant des opérations de secours.

