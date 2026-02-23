Municipales à Saint-Louis : Philippe Laïnin Rangama officialise sa candidature avec le soutien du PCR

Ce dimanche 22 février 2026, c'est en présence d'Élie Hoareau que Philippe Laïnin Rangama a annoncé sa candidature aux élections municipales dans la ville de Saint-Louis. Il est à la tête de la liste Ansemb, l’Alliance nouvelle pour la stratégie, l’évolution, la modernisation et le bien commun. Fondée le 5 septembre 2025, Ansemb réunit le PCR, le PEUP, des personnalités de la société civile, des citoyens engagés et d’autres mouvements. Nous partageons, ci-dessous, leur communique. (Photo : D.R)

Pour cette annonce de candidature, Philippe Laïnin Rangama a reçu le soutien du Parti communiste réunionnais (PCR), représenté par son président Élie Hoarau et des membres du secrétariat.

Élie Hoarau a justifié ce choix : "Nous soutenons Philippe Laïnin Rangama car il incarne l’intégrité et honore sa parole."

Le candidat a appelé à tourner la page des blocages passés : "Il est temps de fermer ce chapitre douloureux et d’ouvrir une nouvelle page pour redonner à Saint-Louis, la Rivière et les Makes leur place de porte d’entrée du Sud."

Sur le podium, l’unité affichée repose sur des valeurs communes : respect, honnêteté, générosité et tenue des engagements.

- Les priorités de son programme -

Le programme d’ANSEMB, nourri des échanges avec les habitants, s’articule autour de priorités fortes :

Transition écologique : autonomie énergétique, autosuffisance alimentaire, objectif "zéro carbone" en 2050.

Économie et mobilité : désengorgement routier, attractivité touristique et économique.

Innovation et jeunesse : former les enfants aux métiers d’avenir, notamment en intelligence artificielle.

Social et cadre de vie : culture, sport, sécurité, lutte contre la pauvreté (plus de 44 % dans la commune), avec l’humain au cœur des décisions.

François Valeama, secrétaire PCR de Saint-Louis la Rivière, a conclu par un appel vibrant à la mobilisation : « Soyons soudés, rassemblés et fiers pour garantir la victoire d’ANSEMB et faire des Saint-Louisiens les acteurs de leur avenir. »

Avec ce lancement, Philippe Laïnin Rangama et ANSEMB entrent en campagne avec un projet ambitieux et durable, porté par une large alliance, pour réconcilier Saint-Louis avec son potentiel.