Saint-Paul : à moto sans assurances et sans permis, 2 personnes interceptées par les gendarmes

Ce dimanche 22 février 2026, les gendarmes de Saint-Paul interceptent deux personnes au volant de motos non homologuées dans le quartier du Guillaume. Les deux individus, dont un mineur, n'ont pas le permis et ont une conduite dangereuse. Dans une publication Facebook, les gendarmes de l’ouest rappellent que : "Ces comportements mettent en danger non seulement leurs auteurs, mais aussi l’ensemble des usagers de la route, pouvant entraîner de lourdes conséquences administratives, judiciaires et humaines. Les deux motos ont été mises en fourrière."