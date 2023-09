Plus de 500 baleines à bosse photo-identifiées cette année, un record

La barre des 500 baleines à bosse photo-identifiées a été dépassée début août à La Réunion, annonce l'association Globice. Un record, alors que la saison n'est pas encore terminée (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Pour mémoire, nous en avions comptabilisé 430 sur l'intégralité de la saison 2022, déjà considérée comme record" souligne par ailleurs Globice.

L'association n'exclut pas la possibilité que ce chiffre augmente, aux vues des "centaines de photos de caudales prises par nos équipes et les participants du programme KODAL en août et septembre et qui restent à traiter". Le bilan de cette année s'annonce donc "véritablement incroyable".

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com