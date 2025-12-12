Pour ses 45 ans, l’Aurar devient le groupe Ovia Santé

Après quatre décennies marqué par des certifications et une diversification progressive de ses activités, l’Aurar a engagé une réflexion structurelle pour moderniser son identité et affirmer son inscription dans une logique de groupe associatif. Ovia Santé, cette nouvelle identité, vient chapeauter les structures existantes qui conservent leurs noms respectifs - dont la signature originelle Aurar pour les activités de néphrologie. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Cette démarche traduit la volonté du groupe d’unir ses activités sous une même bannière, fidèle aux valeurs historiques de l’établissement : proximité, qualité des soins, innovation.

Sans actionnaires ni redistribution de dividendes, la raison d’être du groupe Ovia Santé demeure inchangée : œuvrer pour la santé sur l’ensemble du territoire réunionnais, au plus près des besoins de la population.

*Les secteurs d’activité du groupe Ovia Santé

- Aurar – néphrologie et dialyse

- Clinique Oméga – soins médicaux de réadaptation (nutrition, digestif, diabétologie- endocrinologie et polyvalent)

- Odhir – prévention des maladies chroniques

- Philancia – fonds de dotation dans le social, l’humanitaire et la recherche

- Adenium – formation et conseils dans les métiers de la santé

- Clinéo – blanchisserie industrielle

"Depuis 1980, l’Aurar est devenu un acteur qui compte dans le milieu économique réunionnais, un acteur reconnu de santé publique, dont l’expertise est saluée au plus haut niveau par la Haute autorité de santé. En 45 ans, nous sommes passés d’une trentaine à plus de 300 collaborateurs qui constituent un panel de professionnels et de métiers au service de la qualité de vie des patients. Ovia Santé, c’est la reconnaissance d’un groupe associatif solide qui ne se résume plus au traitement de l’insuffisance rénale", déclare Marie-Rose Won Fah Hin – directrice générale du groupe Ovia Santé.