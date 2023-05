Pouvoir d'achat, élus violentés, drogue, soignants et prisons

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 2023 : • Lundi 22 mai - Pouvoir d'achat : les grands enseignes s'engagent à "diminuer les prix", les consommateurs attendent de voir • Mardi 23 mai - Violences contre les maires : à La Réunion, les élus ne veulent plus être des défouloirs • Mercredi 24 mai - Drogue : La Réunion n'est pas (encore) une plaque tournante, mais les réseaux sont de mieux en mieux organisés • Jeudi 25 mai - Violences, agressions... à La Réunion, les soignants (presque) sans protection • Vendredi 26 mai - À La Réunion, les prisons surpeuplées bouillonnent comme des cocottes-minute (Photo photo RB imazpress)

À La Réunion, selon les derniers chiffres, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5%. Cette augmentation est encore plus parlante pour les prix de l'alimentaire qui ont pris 1,6% en un mois. Il s'agit là de la plus forte augmentation mensuelle depuis mars 2022. Ces prix en augmentation frappent les Réunionnais, fortement impactés par la vie chère et l'inflation depuis plusieurs mois. Élisabeth Borne avait abordé le sujet lors de sa venue à La Réunion. À la suite d'une question de notre journaliste, elle avait répondu "attendre des industriels qu'ils baissent les prix pour les consommateurs". À La Réunion, les grandes enseignes de La Réunion disent ne pas avoir attendu qu'industriels et distributeurs négocient. Elles affirment déjà agir pour "faire diminuer les prix". Ce n'est pas, loin s'en faut, le constat établit par les consommateurs au jour le jour.

Sa démission a créé un électrochoc. Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a relancé le débat autour de la sécurité des élus après avoir annoncé sa démission. Un retrait de l'écharpe qui faisait suite à l'incendie de sa maison par des militants d'extrême droite en raison de son soutien à un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada). La Réunion n'est pas en reste. Plusieurs édiles ont été victimes de mots et de gestes menaçants. Ces élus se plaignent manque de réaction de l'Etat et ne veulent plus être des "défouloirs" ou des "fusibles de la République".

En 2018, Imaz Press vous posait la question : craignez-vous que La Réunion devienne une plaque tournante de drogue dans l'Océan indien ? Une majorité d'entre vous s'en inquiétait. Six années après, si le terme "plaque tournante" n'est pas encore utilisé par la justice et l'État, l'on constate la mise en place de plusieurs réseaux organisés entre La Réunion, l'île Maurice et l'Hexagone.

Ce mercredi 24 mai 2023, le corps médical, à La Réunion comme dans l'Hexagone, s'est arrêté le temps d'une minute, pour rendre hommage à Carène Mézino, 38 ans et mère de famille. Cette infirmière a été agressée dans l'enceinte de l'hôpital de Reims. Grièvement blessée par arme blanche, elle n'a pas survécu. Un drame qui met au cœur la sécurité des soignants et du corps médical en général. Des professionnels de santé qui doivent faire face à une hausse des violences sans se sentir plus protégés.

Le jeudi 11 mai 2023, la contrôleuse générale des prisons, a publié un rapport alarmant sur l'état des centres de détention en France, arguant d'une "nette aggravation de la surpopulation carcérale" dans tous les établissements. Ce rapport confirme les chiffres records atteints au 1er avril 2023, faisant état de 73.000 détenus. Il y a six mois, nous faisions déjà l'état de cette surpopulation dans les prisons de La Réunion. Depuis, alors que l'État affirme avoir alloué 140 millions sur cinq ans pour les établissements de l'île, rien n'a changé. Résultat : les prisons bouillonnent comme des cocottes-minutes, note un surveillant pénitentiaire.