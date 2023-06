Prise illégale d'intérêt : Nassimah Dindar relaxée par la Cour d’appel

Ce jeudi 1er juin, la Cour d'Appel a rendu son verdict dans l'affaire du Sdis, visant Nassimah Dindar, pour prise illégale d'intérêts. Ce jeudi, la Cour d'appel a confirmé la décision rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le mardi 13 avril 2021. Les magistrats ont relaxé Nassimah Dindar. Pourtant, la procureure générale avait requis une peine de six mois de prison avec sursis, une peine d'inéligibilité d'un an maximum assortis d’une amende. (Photo : sly/www.imazpress.com)

C’est un rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion du SDIS 974 qui avait soulevé l’affaire visant la sénatrice Nassimah Dindar, pointant un certain nombre de dysfonctionnements supposés et notamment l’embauche de deux personnes qu’elle connaissait, l’une étant son jardinier, et l’autre étant sa femme de ménage. Nassimah Dindar a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.

Des faits supposément commis à l’époque où elle était présidente du service d’incendie et de secours (Sdis).

Lire aussi - Le procureur fait appel de la relaxe de Nassimah Dindar

Lire aussi : Affaire du Sdis : Nassimah Dindar relaxée

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com