Rencontres Économiques 2026 : la SHLMR, la SEDRE et la SODEGIS mobilisées

Pour la seconde année consécutive, la SHLMR, la SEDRE et la SODEGIS ont organisé les Rencontres Économiques, un rendez-vous dédié aux entreprises du territoire et aux acteurs du logement social. Réunissant plus de 230 participants et 200 entreprises, cet événement vise à renforcer les liens entre les bailleurs sociaux et les entreprises locales, en particulier celles du secteur du BTP.

L’objectif de cette matinée d’échanges est double : donner de la visibilité sur les marchés à venir et accompagner les entreprises locales dans leur accès aux marchés publics, tout en favorisant un dialogue direct avec les équipes des bailleurs.

"Les bailleurs sociaux sont aussi des acteurs économiques majeurs du territoire. À travers nos investissements et nos marchés, nous soutenons directement l’activité des entreprises locales et l’emploi. Ces Rencontres Économiques permettent de renforcer ce dialogue et de donner de la visibilité aux professionnels sur les projets à venir", déclare Valérie Lenormand, directrice générale de la SHLMR.

Tout au long de la matinée, des stands dédiés ont permis aux entreprises d’échanger directement avec les équipes des trois bailleurs, de poser leurs questions et d’identifier de nouvelles opportunités de collaboration.

Nouveauté 2026 : les participants ont pu assister à une série de pitchs pour mieux comprendre les attentes des bailleurs sociaux et sécuriser leur accès aux marchés sur les thématiques suivantes :

• Performance et intégrité : Le duo gagnant pour des marchés solides. Coralie Hoff – SHLMR

• Garantir la régularité administrative pour réussir ses marchés avec les bailleurs sociaux – Romy Morel – SEDRE

• Les marchés des bailleurs sociaux : un levier stratégique pour l’emploi – Mélanie Camau SHLMR et Betty Rieu – SEDRE