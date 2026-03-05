Affaire de trafic de drogue : Yannis Bley condamné à 8 ans de prison et 30.000 euros d'amende par la Cour d'appel

Poursuivi dans une affaire de trafic de drogue, Yannis Bley a été condamné ce jeudi 5 mars 2026 à 8 ans de prison et 30.000 euros d'amende par la Cour d'appel. Les cinq autres personnes mises en cause dans ce dossier se sont vues signifier des peines allant de 5 à 4 ans de prison. L'affaire avait été jugée en appel le vendredi 6 février. En première instance, Yannis Bley avait été condamné à 6 ans de prison. Le parquet avait fait appel (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans le détail, Yannis Bley a été condamné ce jeudi 5 mars 2026 à 8 ans de prison et 30.000 euros d'amende par la Cour d'appel.

Les cinq autres personnes mises en cause dans ce dossier ont également été condamnées. Ousmane El Hadji M'baye écope de 5 ans de prison et 30.000 euros d'amende, Racine écope de 4 ans de prison et Fadiga est condamné est 3 ans de prison.

Anaïs Hamilcaro et Kaba voient leur peine confirmée par la Cour d'appel.

- Du cannabis, de la cocaïne et du LSD -

Pour rappel, l’affaire avait débuté en mai 2023 avec l’arrestation d’une mule en provenance d’Orly. Dans ses bagages, elle transporte plus de 8,7 kilos de cannabis, un kilo de cocaïne et du LSD. Il y en a pour plus de 300.000 euros. Ce n’est pas son premier voyage à La Réunion.

Exploitant sa téléphonie, les enquêteurs identifient un certain Yannis Bley, alias "GN".

À 25 ans, le mis en cause affiche déjà trois condamnations pour trafic de stupéfiants. La mule admet transporter des choses pour GN. Les investigations démontrent que Yannis Bley a multiplié les voyages à La Réunion et a pris l’habitude de faire des transferts d’argent même s'il est déclaré quasiment sans domicile fixe.

À titre d'exemple, l'un de ses comptes, crédité de plus de 12.000 euros en un an, ne sert qu’à sa logistique. Avec ce dernier, il achète des nuitées et des billets d’avion. De fil en aiguille, les enquêteurs remontent la filière et découvrent de multiples ramifications.

Téléphones pour brouiller les pistes, billets d’avion et nuits d’hôtel payés en liquide ou via des cartes bleues, des transferts d’argent dans toutes les directions, des noms de code…

Avec les mules classiques qui amènent la drogue, on découvre alors les mules d'argent, celles qui retournent en Hexagone avec des sommes d'argent importantes. Il y aura, sur une période de presque deux ans, pas moins de trois vagues d'interpellations.

- "Je n'ai rien à voir avec ce dossier"de trafic de drogue -

Devant la Cour d'appel, Yannis Bley avait reconnu avoir été condamné déjà trois fois dans l'Hexagone dans des affaires de trafic de stupéfiants. Il avait admis avoir "traficoté" avec la drogue à La Réunion, "j'achetais sur l'île et je revendais aussi un peu" dit-il.

Il avait par contre nier fermement avoir fait importer de la drogue sur l'île. Il affirme que les virements, reçus et envoyés, pour des sommes assez conséquentes, se rapportent à un trafic de petit matériel informatique.

