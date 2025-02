Roller indoor : Jorys Maillot sacré champion de France junior

Ce samedi 8 et dimanche 9 février 2025, le Réunionnais Jorys Maillot a été sacré champion de France de roller indoor dans la catégorie des JAH. Il devance à l'omnium de justesse Charles Paquet et le multi-champion de France et d'Europe, Tristan Faron. Le sportif sera de retour à La Réunion mardi (Photo : Roller Sports Dionysien)

En sprint, à seulement 16 ans (pour encore quelques jours), il s'est distingué en étant le seul Junior à atteindre la finale absolu (élite) après avoir brillamment maîtrisé les 8e, 1/4 et 1/2 finales en remportant les deux premières séries et terminant 2ème de cette dernière.

Dans cet ultime défi de la première journée une finale très relevée parmi les cadors Il a terminé à la 4ème place, mais a remporté la médaille d'or dans la catégorie des JAH.

Le lendemain s'annonçait plus ardu avec une épreuve de fond de 15 tours en manche 1, suivie de 18 tours en manche 2. Jorys a terminé respectivement 3ème et 4ème, évitant les embûches et se qualifiant ainsi à nouveau pour la finale absolu. Les efforts déployés au cours de ces deux jours se sont fait sentir lors de ces ultimes 20 tours, mais avec courage et détermination, il a décroché une belle médaille de bronze dans la catégorie JAH.

Au total, grâce à ses performances exceptionnelles sur ces deux journées, il devance à l'omnium de justesse Charles Paquet et le multi-champion de France et d'Europe, Tristan Faron (Team Armos), pour être couronné, pour la première fois, champion de France.

Jorys Maillot a vécu un week-end exceptionnel, ne montrant aucune hésitation lors de sa première compétition parmi les élites. Ce jeune Junior A première année a su rassembler tous les ingrédients nécessaires pour aspirer au sommet : talent, travail acharné et réussite car en indoor il en faut.