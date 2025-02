Roller vitesse : un couple de champions du monde en préparation sur l’île

Le jeudi 30 janvier 2025, Marine Lefeuvre et Martin Férié, respectivement championne et champion du monde de roller vitesse, sont arrivés à La Réunion pour un stage de préparation. Ce rituel annuel, qui se poursuit depuis quatre ans, s’inscrit dans le cadre d'une saison prometteuse pour ces athlètes d’élite. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Laurent Monbeig )

Cependant, le plaisir de séjourner sur l'île laisse rapidement place à l'intensité de l'entraînement. Ils collaborent avec le Roller Sports Dionysien, le club phare de l'île, qui s'entraîne sur une piste réputée pour être la plus rapide en extérieur au monde.

L'environnement tropical et les infrastructures de qualité, telles que le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), ainsi que le soutien de partenaires comme LVE Réunion, la Fédération et la ville de Saint-Denis, garantissent aux athlètes les meilleures conditions pour leur préparation.

Avec un tel soutien et un programme d'entraînement rigoureux, Marine Lefeuvre et Martin Férié sont déterminés à se surpasser et à briller à nouveau sur la scène internationale.