Route du Littoral : circulation interdite sur la bretelle d’insertion de la Grande Chaloupe dans le sens nord/sud cette nuit

Sur la RN1 Route du Littoral au niveau de l’échangeur de la Grande Chaloupe, pour permettre des travaux de réalisation de bandes rugueuses, la circulation sera interdite sur la bretelle d’insertion dans le sens Nord/Sud cette nuit du lundi 9 février de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN1 échangeur de de la Possession (Photo : sly/www.imazpress.com)

Par ailleurs, la voie réservée aux transports en commun ainsi que la voie de droite sur la section courante seront également neutralisées.