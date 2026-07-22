Route forestière de Basse Vallée : la circulation interrompue pour des travaux

En raison de travaux de reprise du mur de soutènement de la route, la circulation sur la RF n°36, dite route forestière de Basse Vallée, sera interrompue entre la maison forestière de Béloni et le réservoir d'eau Australine par coupures temporaires de 30 à 45 minutes maximum, de 7h00 à 18h00, du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 14 août 2026 inclus. "La circulation sera rétablie entre chaque coupure", précise l'ONF. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à respecter la signalisation mise en place durant toute la durée du chantier. Aussi, il est recommandé de consulter régulièrement les cartes mises à jour sur le site de l’ONF avant toute sortie.

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