La deuxième édition du Run Sporty Day revient à Saint-Louis

Les 12 et 13 septembre 2026, les passionnés de belles mécaniques ont rendez-vous pour la deuxième édition du Run sporty day à Saint-Louis. Un week-end ouvert à tous, organisé par Kustom run et placé sous le signe du style, du caractère et de la passion moto. "À La Réunion, il est des événements que l’on note sans hésiter, parce qu’ils rassemblent bien plus que des machines : ils réunissent un état d’esprit, une culture, une famille de passionnés. Chrome, élégance, puissance, liberté, partage... Tous les ingrédients seront réunis pour vivre un moment fort, authentique, vibrant", souligne Kustom run. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)
- Au programme -
Événement ouvert à tous, motards ou simples curieux.
Amoureux de belles mécaniques, passionnés d’américaines et amateurs de bonne ambiance, notez bien les dates. Le Run sporty day revient pour sa deuxième édition les samedi 12 et dimanche 13 septembre.
Voici le programme complet de ce week-end qui s'annonce mémorable :
- Samedi 12 septembre (14h - 22h) Entrée libre
• 14h : Démarrage officiel du Run sporty day
• 16h30 : Grande Parade Sportster (10~15 min de pur bonheur visuel et sonore)
• 19h30 : Concert (1h30 de gros son pour enflammer la fin de journée)
• 21H30 : Fin de la première journée.
- Dimanche 13 septembre (10h - 18h)
Une journée placée sous le signe du partage.
• 08h : Petit-déjeuner réservé aux Sportster au Club Café à la Grotte des Premiers Français à Saint-Paul. (Inscription obligatoire)
• 09h15 : Départ des Sportsters en direction de Méga Kart.
• 10h : Arrivée des Sportsters sur le site & Ouverture officielle au public.
• 15h : Deuxième Parade Sportster (10~15 min).
• 15h30 : Début de la grande élection du Sportsters 2026. Qui repartira avec le titre ?
• 16h : Concert (1h30 de rock pour finir en beauté).
• 17h30 : Clôture de l'événement.
- Informations pratiques -
Lieu de l’évènement : Méga Kart à Saint-Louis
Restauration et rafraîchissements sur place.