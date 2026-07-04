Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026, le voici. En pleine canicule, des lycéens ont passé vendredi leur épreuve orale de français du baccalauréat dans un parking souterrain de leur établissement. Les supporters venus soutenir les joueurs croates se sont invités sur la photo de mariage. Deux personnes ont escaladé l’Empire State Building à New York pour une demande en mariage.

Des oraux dans un parking. En pleine canicule, des lycéens ont passé vendredi leur épreuve orale de français du baccalauréat dans un parking souterrain de leur établissement à Rueil-Malmaison (Hauts‑de‑Seine). Une solution improvisée face aux fortes chaleurs, confirmée par le rectorat de Versailles, et qui illustre les adaptations mises en place dans l’urgence.

Oraux du bac de français à Rueil-Malmaison



Mais ce matin encore, @vpecresse était très fière de son bilan rénovation dans les lycées. #PecresseDemission #canicule pic.twitter.com/Hfh4xcc03j — Julie Garnier 🐝🐢 (@JulieGarnierFI) June 26, 2026

Le rectorat de Versailles a confirmé que des oraux avaient bien eu lieu dans le parking du lycée Eiffel. "Cette décision a été prise par l’établissement pour garantir aux lycéens candidats et aux jurys d’être dans les conditions les moins défavorables possible au regard des conditions météo", a-t-il expliqué.

L’installation a été réalisée "après un nettoyage complet des lieux ainsi qu’une vérification rigoureuse des conditions de sécurité".

L’objectif était aussi d’éviter un report des épreuves, qui "aurait entraîné de nombreuses difficultés d’organisation, tout en générant un important stress".

Les supporters venus soutenir les joueurs croates pour leur match face au Ghana se sont invités sur la photo de mariage d’un couple devant la mairie de Philadelphie (États-Unis) ce samedi 27 juin 2026. Un souvenir qui restera, il est sûr, gravé dans la mémoire des invités... et des mariés.

Loin de s’en formaliser, les jeunes mariés et leurs invités se sont mêlés aux aficionados.

OH MY GOD the Croatian fans have invaded a set of wedding photos outside City Hall and forced them to join in on the march HOW COULD YOU NOT LOVE THE WORLD CUP 🇭🇷🇭🇷🇭🇷 pic.twitter.com/yfehWONRn4 — Jimmy King (@Jimmyking35) June 26, 2026

"Comment ne pas adorer la coupe du Monde", a écrit l’homme derrière la caméra.

Ce samedi, le Ghana a été battu par la Croatie (1-2) et termine troisième du groupe L. Qualifiés en 16es, les Black Stars verront l’Angleterre affronter la RD Congo en seizièmes de finale tandis que les Croates feront face au Portugal.

Deux personnes ont escaladé mercredi le sommet de l’antenne qui surplombe l’Empire State Building à New York, possiblement pour une demande en mariage, avant d’être interpellées, a rapporté la police.

Sur d’impressionnantes images relayées par plusieurs médias, un homme et une femme, habillés de noir et le visage masqué, ont déployé une banderole clamant "lorsque le pouvoir de l’amour triomphera de l’amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix".

L’homme a ensuite posé le genou à terre dans ce qui s’apparente à une demande en mariage, avant que le couple ne s’embrasse et s’enlace. Regardez.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

"Les deux individus ont été interpellés sans incident. Aucun blessé n’a été signalé. Les chefs d’inculpation (à leur encontre) restent à déterminer et l’enquête est toujours en cours", a déclaré à l’AFP un responsable de la police de la ville.

D’une hauteur de 443 mètres du sol jusqu’au sommet de l’antenne, l’Empire State Building, objet de nombreuses tentatives d’escalade depuis son inauguration en 1931, est accessible aux visiteurs mais extrêmement surveillé. Son antenne est notamment totalement fermée au public.

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