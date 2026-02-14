Saint-André : inauguration du Temple Shiva Peroumal de l’Étang Cambuston

L’Association Maha Vishnu – Temple Shiva Peroumal de l’Étang Cambuston organise, du 17 au 20 février 2026, les cérémonies du Maha Kumbabishegam, marquant l’inauguration officielle du temple entièrement reconstruit après plusieurs années de travaux. Événement majeur pour la communauté hindoue de La Réunion, le Maha Kumbabishegam est un rituel de consécration, destiné à réactiver l’énergie sacrée du temple et à bénir les fidèles. Cette célébration rassemblera de nombreux pratiquants venus de toute l’île. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Le temps fort aura lieu le vendredi 20 février 2026, avec la cérémonie solennelle du Kumbabishegam, précédée de rituels traditionnels et suivie d’un moment de communion ouvert aux fidèles.

Soucieuse de préserver la tranquillité des riverains, l’Association a mis en place une organisation spécifique incluant des navettes, un encadrement de la circulation et un dispositif de sécurité adapté.

- Le Maha Kumbabishegam, un rituel sacré majeur -

Le Maha Kumbabishegam est une cérémonie de consécration qui intervient traditionnellement lors de la construction ou de la rénovation d’un temple hindou.

Réalisée selon les textes védiques, elle permet de restaurer l’énergie spirituelle du lieu et de consacrer les divinités qui y résident.

Ce rituel, rarement célébré, revêt une importance majeure pour les fidèles, symbolisant la purification, la protection et la prospérité.

- L'histoire du temps Shiva Peroumal de l'Étang -

Fondé en 1915 par Egambarareddy Ponapin, dit "Tata Ponapin", engagé indien originaire de Kanchipuram, et son épouse Minatchy Sornom, le temple Shiva Peroumal, également connu sous le nom de "Chapelle Pelmal", est l’un des plus anciens temples dédiés au dieu Vishnu dans l’Est de La Réunion.

Premier temple de cette région consacré au culte de Vishnu sous la dévotion du Ramayana, il est devenu au fil des générations un haut lieu de rassemblement spirituel et culturel.

Entièrement reconstruit grâce à la mobilisation des héritiers Ponapin, des bénévoles et des fidèles, le temple a été inauguré à l’issue de plusieurs années de travaux menés sous l’impulsion de l’Association Maha Vishnu.

- Programme des festivités -

- 17 au 19 février 2026 : rituels préparatoires, prières et cérémonies traditionnelles

- 18 février 2026 : procession rituelle et dépôt symbolique des plantes et graines

- 20 février 2026 :

Matinée : cérémonies sacrées et rituels de consécration

10 h 00 : Maha Kumbabishegam

11 h 00 : Mémoire et transmission : inauguration de la stèle historique du

Temple Shiva Peroumal

16 h 30 : Célébration du Mariage Divin

19 h 30 : Bal Tamoul

Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions et de limiter les impacts sur le voisinage :

- Mise en place de navettes gratuites depuis les parkings du Colosse dès 6 h

- Encadrement de la circulation par les bénévoles de l’Association

- Dispositif prévisionnel de secours prévu le 20 février de 8 h à 12 h