Saint-Benoît : l’école élémentaire André-Hoareau de nouveau ouverte mardi, la maternelle reste fermée

Ce dimanche 17 mars 2024, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly annonce la réouverture de l’école élémentaire André-Hoareau en collaboration avec l'ARS (Agence régionale de santé), après plusieurs semaines de fermeture. L'école maternelle, quant à elle, restera fermée (Photo sly /www.imazpress.com)

Pour rappel, l'école était fermée depuis pratiquement un mois, après qu'une cinquantaine d'enfants et d'adultes se soient plaints de démangeaisons et de problèmes respiratoires, et que deux personnes aient été hospitalisées le vendredi 9 février.

Quelques jours auparavant, une opération de désinfection contre les fourmis avait été effectuée dans l'établissement scolaire par une entreprise mandatée par la commune.

Des relevés ont été effectués par l'Observatoire de la qualité de l'air ATMO Réunion.

En revanche, l’école maternelle reste encore fermée jusqu'à nouvel ordre. La mairie attend un second prélèvement après le nettoyage.

La ville indique que le service minimum d'accueil (25 places) est maintenu pour les élèves de l’école maternelle à partir de ce lundi 18 mars, de 8h à 15h30, à l'école maternelle La Poussinière.

L’encadrement des élèves sera assuré par du personnel enseignant accompagné de deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

La restauration collective se fera selon les critères suivants : les familles dont les deux parents travaillent et les familles monoparentales dont le parent travaille.

La ville de Saint-Benoît invite les parents à inscrire leur enfant dès maintenant à l’adresse électronique sma@ville-saintbenoit.re.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com