Saint-Benoît : la journée de la solidarité c’est ce mercredi

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Benoît, en partenariat avec la Ville, organise la première édition de la Journée de la Solidarité sur le thème "aider les plus fragiles et faciliter l’accès aux droits". Cette journée aura lieu ce mercredi 23 août 2023 de 9h à 15h, sur le parvis et dans les jardins de la mairie de Saint-Benoît. Au programme animations et plateau musicale (Photo sly/www.imazpress.com)

Programme

8h30 : Accueil des partenaires

9h00 : Ouverture des stands et début des activités

10h00 : Distribution de colis alimentaires/vestimentaires et de kits d’hygiène (sur présentation d'un coupon*)

11h30 : Distribution des repas

13H00 : Reprise des activités

15h00 : Fin de la journée

Animations marmailles et plateau musical avec Général Boska, Gaby Laï Kun et Tikok Vellaye.

*Plus d’informations au 0262 50 88 24