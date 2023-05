Un after Sakifo au Bisik avec The Hood Brodz et Flavia Coelho

Ce vendredi 26 mai 2023, le Bisik, lieu culturel de Saint-Benoît a reçu Sandrine Dijoux aka Sanaa et Fabrice Legros pour une soirée entre séga et maloya. Pas d'autres concert vendredi prochain, il faudra attendre le 9 juin pour un after Sakifo avec The Hood Brodz, le duo de frères DJ et producteurs venus du Mozambique et Flavia Coelho. Nous relayons le communiqué du Bisik ci-dessous.

Vendredi prochain pas de concert au Bisik, c’est le Sakifo et le vendredi 9 juin, nous recevrons The Hood Brodz, le duo de frères DJ et producteurs venus du Mozambique et Flavia Coelho Soundsystem pour un nouvel After Sakifo qui s’annonce dofé !

Impossible de résister à danser avec The Hood Brodz, composé par Ayrton Massinga et Hélio Massinga, qui vont enflammer la scène avec un set afro house, afro deep house et afro tech. Chants africains, latins et nationaux se mêlent aux rythmes des puissants tambours et des leads.

Pour cet After Sakifo, c’est dans la tradition des soundsystems jamaïcains qui ont bercé son enfance dans le nordeste du Brésil, que Flavia balancera ses flows sur des riddims originaux, remix et classics, du roots reggae à la cumbia en passant par des sonorités électro. Un rayon de soleil, une invitation à la danse !

Un événement exclusif, rendu possible grâce au premier festival de l’Océan Indien Sakifo Musik Festival que nous remercions chaleureusement pour leur investissement et ce partage musical bienveillant. Grâce à eux le Bisik accueille le public de l’Est pour un rendez-vous labellisé Sakifo qui promet d’être inoubliable. Pensez à réserver.

- Retour sur le concert de Sanaa et Fabrice Legros -

Hier soir, vendredi 26 mai, le Bisik accueillait Sanaa et Fabrice Legros pour une soirée totalement inédite teintée de rythmes colorés et toujours métissée. Entre séga et maloya, balade groove et chanson créole ces deux concerts uniques ont fait vibrer le public au rythme de l’amour…

Double dose de plaisir hier soir au Bisik avec la découverte d’”Illusion”, le premier EP de Sanaa, et des premiers titres du nouvel album de Fabrice Legros, “Paré pou Alé” à paraître bientôt… Deux exclusivités pour le public du Bisik qui avait fait le déplacement en nombre bien décidé à vibrer…

Pour bien commencer la soirée, Joan'r, notre dj résident installé dans le jardin du Bisik, nous a concocté un set mêlant reggaeton aux musiques latines histoire de donner le rythme. Comme à son habitude ce warm’up a, comme son nom l’indique, parfaitement fonctionné en ce début d’hiver austral !

À 20h, le public curieux se rassemble dans la vouve du Bisik pour découvrir les compositions de Sanaa qui nous offre ici sa première scène après plusieurs jours de résidence en nos murs. Accompagnée de musiciens de talent Sanaa fait une entrée, kayamb en mains avec "Ker papang" , une hymne à la liberté. Jonathan Benard au roulèr, Lionel Grondin au piano, Nicolas Angama à la guitare, Éric Lucilly à la batterie et David Felix à la contrebasse porte l’artiste avec émotions ; sa voix envoûtante et la mélodie chaloupée de ce premier titre installe une atmosphère rassurante et cosy.

Avec "La forme de l'amour”, Sanaa nous entraîne dans le tourbillon de la vie et nous raconte une romance cette fois-ci dans un style pop plus dansant.

Le public ne s’y trompe pas et les moins timides esquissent les premiers pas de danse.

Sanaa aime surprendre et ose. La jeune artiste enchaîne sur le même thème avec un bel hommage à une figure de la chanson française, Édith Piaf, en reprenant "Hymne à l'amour" a capella.

Le temps d’un instant, Sanaa s’autorise un superbe échange avec le public en descendant de la scène pour danser sur “Sati”. Les titres de ce premier EP s’enchaînent et font mouche auprès des spectateurs sous le charme. Ce n’est pas une illusion mais bien la naissance ce soir au Bisik d’une nouvelle artiste de la scène réunionnaise.

Madame Françoise Guimbert, que Sanaa a rencontré au Bisik en mars 2022, peu de temps avant sa disparition, a droit elle aussi à un bel hommage avec une reprise de “Tantine Zaza". Le public danse, et c’est au rythme du maloya que Sanaa nous dévoile le titre "Aloué". Un rythme qui fait mouche et captive le public réceptif et heureux de découvrir l’univers artistique de la jeune artiste acclamée.

- Un public "Paré pou Alé" avec Fabrice Legros -

À peine le temps d’un changement de plateau et c’est à 21h25 exactement, que résonnent les premières notes de “Nénin”, titre éponyme du premier album de l’artiste sorti en 2008. Fabrice Legros fait chanter son maloya et commence à nous emporter dans son univers avec le talent et la passion qui l’anime comme au premier jour.

Avec le public, ravi de retrouver cette grande voix de La Réunion, Fabrice partage sans compter son amour et sa joie d’être parmi nous. Il enchaîne des titres de son album “Déor” sorti en 2015.

“Lerkilé” nous rappelle les choses essentielles de la vie “pou woir in ti grin d’ciel”. “Ti marmay la”, qui conte “la misère noire” d’un jeune qui enchaîne les galères mais qui “tienbo” ; un morceau très poignant qui touche toujours le public.

Comme une romance, Fabrice nous ouvre aussi son cœur avec le très attendu “Gisèle” dont le refrain est repris par la foule désormais très dense face à la scène.

À partir de ce moment intense en émotion et avec la générosité qui est la sienne, Fabrice entame les titres de son nouvel album à paraître très bientôt. Victor Boyer à la guitare et au choeur, Allan Tincrès à la batterie et à la calebasse, Samuel Smith à la guitare, aux percus, au kayamb, aux machines et au choeur, Jérémie Lapra à la basse et Hadjee Potonié au clavier et au choeur rivalisent de virtuosité. Pour la première fois, le public de Saint-Benoît peut découvrir ces nouvelles créations incroyables. Des titres qui reflètent des scènes du quotidien avec toujours la même qualité d’écriture et l’élégance de compositions uniques et toujours aussi prenantes. La voix de Fabrice nous transporte dans son “Karousel la vie” avec ses hauts et ses bas, son”Malizé”, mais aussi ses espoirs, “Vyin mon Véli”.

Ce soir-là, le public est enjoué, conscient de la chance incroyable que nous avons tous de rencontrer cet artiste à ce moment de sa création, une première !

Nou lété “Paré pou Alé” avec Fabrice et ses musiciens qui nous ont conduit loin au-delà des étoiles avec deux rappels magistraux et une nouvelle interprétation de “Gisèle” décidément incontournable du répertoire de l’artiste.

Zot “La Fane Lamour Tout A Ter La” et té byien gayar !

Mersi bonpé

​​Merci aux artistes, au public, aux amis, aux partenaires, aux adhérents, aux curieux, aux habitués, aux équipes, évidemment, qui ont partagé ces moments avec nous. Une bien belle soirée qui restera à n’en pas douter dans les annales du Bisik !

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/djtj

Régie : Alexandre Duchemann

Son : Vincent Gerbith / Hugo Domece

Lumières : Alexandre Jacquot

Photos : Nicolas RENAMBATZ