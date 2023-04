Saint-Denis : la statue de Mahé de Labourdonnais quitte sa stèle

Si la statue est retirée dans le cadre de l'opération de rénovation des jardins de la préfecture, la nouvelle devrait ravir les militants anti-racistes qui réclament de longue date son retrait. Car si Mahé de Labourdonnais a longtemps été célébré dans l'histoire réunionnaise, il est surtout l'architecte de l'esclavage dans l'île.



Descendant de la noblesse bretonne, Bertrand François Mahé - également appelé le comte de La Bourdonnais - a été le premier gouverneur général des Mascareignes de 1733 à 1747. C'est lui qui a contribué à la modernisation de La Réunion, alors appelée île Bourbon.



L'homme a lancé la culture de la canne à sucre à l'île Maurice (alors Isle de France) en créant la première sucrerie de l'île à Pamplemousses. A La Réunion, Mahé La Bourdonnais a développé le port de Saint-Denis ainsi que la ville de Saint-Louis.



Mais au-delà des évolutions commerciales qu'il a apporté à La Réunion, il est aussi directement lié à l'esclavagisme qui a sévi dans l'île jusqu'au 20 décembre 1848 – sans compter l'engagisme.



"A partir de 1735, les gouverneurs La Bourdonnais et Nicolas Tolentino de Almeida entretinrent une correspondance personnelle, développant des relations d’amitié et promouvant un trafic entre les deux colonies pour la satisfaction de leurs intérêts mutuels. Les Mascareignes importaient du Mozambique la main d’œuvre servile. Le Mozambique, les vivres, les armes à feu, la poudre et les munitions" détaille par exemple l'auteur Robert Bousquet dans son ouvrage "Les esclaves et leurs maîtres à Bourbon".



" Mahé de La Bourdonnais fit pratiquer une traite systématique entre le Mozambique et Bourbon : chaque année, deux expéditions fournirent plusieurs centaines d’esclaves" ajoute par ailleurs le portail Esclavage Réunion. Il aussi reprit le trafic entre La Réunion et l'Inde, " et des centaines d’esclaves arrivèrent à Bourbon depuis Pondichéry" détaille le site.



Dans ce contexte, des associations anti-racistes ont déjà demandé le retrait de la statue de Saint-Denis. Elle a d'ailleurs été repeinte en rose en 2021, sans que l'on sache qui est derrière cette action. En 2020, une pétition avait été créée en ligne pour demander son retrait. Une demande formulée alors que les protestations antiracistes relancées après la mort de George Floyd aux mains de la police aux Etats-Unis ont donné lieu dans le monde au déboulonnage ou à la dégradation de plusieurs statues de personnalités controversées.



Dans d'autres territoires ultra-marins, plusieurs statues ont été déboulonnées. Un buste de Victor Schoelcher installé sur la place du Cours Nolivos, au centre-ville de Basse-Terre, le chef-lieu de Guadeloupe, a été découpé puis enlevé.



Deux statues ont aussi été déboulonnées à Fort-de-France en Martinique : une de Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte, et une de Pierre Belain d'Esnambuc, un colon qui avait pris possession de la Martinique en 1635.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com