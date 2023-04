Saint-Leu : plus de 500 arbres endémiques et indigènes plantés au Grand Stella

Ce samedi 22 avril 2023, près de 400 personnes étaient réunies sur le site du Grand Stella pour mettre en terre plus de 500 plants d'arbres endémiques et indigènes. Cette action s'est organisée dans le cadre de la journée mondiale de la Terre. Pour rappel l'opération Grand Stella vise à végétaliser près de 80 hectares, entre le Musée du sel et celui du sucre. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Leu ci-dessous.

Le Lions Club de La Réunion et la ville de Saint-Leu ont organisé une plantation d’arbres sur le site du Grand Stella, à Saint-Leu, pour célébrer la journée mondiale de la Terre, ce samedi 22 avril.

Plus de 400 personnes dont des enfants, des parents, des enseignants, des élèves des différents établissements Saint-Leusiens et du collège de l’Entre-Deux, des associations et autres éco-citoyens, ont participé avec enthousiasme à cet événement.



Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, était également présent avec une grande partie de son équipe, pour soutenir cette initiative. Il faut dire que la nature et le jardinage sont aussi ses passions ! Les participants ont été accueillis avec un café avant de prendre leur pelle et leur arrosoir pour planter des arbres dans le cadre du projet Grand Stella.

Une belle démonstration de l'importance de l'action collective pour préserver notre planète

Ce sont plus de 500 plants d’arbres endémiques et indigènes, fournis par le service environnement avec le précieux concours du Département avec son plan 1 million d’arbres, qui ont été plantés ce matin : bois de chenille, bois d’arnette, bois demoiselle, zévi marron, affouche… Dans une ambiance conviviale et remplie de belles énergies !

Dans son discours, le Maire de Saint-Leu a de nouveau présenté le projet écologique phare de cette mandature : le réaménagement depuis 2022, du site historique qu’est le Grand Stella.



Le Grand Stella, c’est quo i ?



Projet phare de la mandature, l’opération Grand Stella consiste dans un premier temps, à végétaliser près de 80 hectares, entre le Musée du sel et celui du sucre. Les objectifs poursuivis sont multiples : lutter contre l’emballement climatique, ramener la forêt au plus près de la ville, améliorer le cadre de vie, soutenir la préservation et la production des espèces endémiques et indigènes, lutter contre les espèces invasives, sensibiliser à la cause environnementale, renforcer le développement d’activités de pleine nature et valoriser notre patrimoine.



Le projet est participatif et mobilise plusieurs partenaires, notamment la Région Réunion, le Département dans le cadre du plan 1 million d'arbres, le Conservatoire Botanique National des Mascarins et des associations. L'idée est de reboiser un espace du patrimoine en tenant compte des particularités de son environnement, dans l'esprit du concept Miyawaki.



Pour une forêt résiliente et autonome



Durant les prémices de réflexions menées sur la nécessité de recréer nos forêts, l’action de l’homme sur le développement des forêts a parfois été négative : les forêts dont les arbres sont plantés en monoculture sans prendre en compte les spécificités de leur environnement (haute ou basse altitude par exemple) sont plus fragiles.

C’est pourquoi le choix de la Ville de Saint-Leu pour reboiser cet espace a été celui de la méthode miyawaki pour une forêt riche en biodiversité et adaptée aux conditions naturelles, ce qui la rendra plus résiliente et autonome. Sous la houlette de son référent, Philippe Lucas, élu au développement durable et à l’environnement, ce sont plus de 3840 plants d'arbres endémiques et indigènes (dont 1200 plants fournis par la pépinière communale) qui ont déjà été mis en terre, avec la collaboration technique de l’association Piton Saint Leu, lev la tête.

De belles énergies, chez les grands et les petits !



Une exposition sur le Grand Stella était installée à l’entrée de la première parcelle, permettant de visualiser l’évolution du projet depuis 2022 et d’enrichir ses connaissances sur les espèces endémiques plantées. La matinée s’est terminée sur des rythmes festifs, les jeunes exprimant toute leur joie autour d’une danse fraternelle !

Le Maire de Saint-Leu a été particulièrement touché par l’implication dynamique des plus jeunes, venus pour certains avec leur propre arrosoir. Leurs sourires et leur curiosité laissent une lueur d’espoir à l’équipe de Bruno Domen, quant à l’objectif essentiel à atteindre : celui d’éveiller la responsabilité collective et d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens de la commune pour un avenir durable.