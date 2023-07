Saint-Louis : détection d'un foyer de grippe aviaire dans une basse-cour

Ce mercredi 5 juillet 2023, les services de l’État ont été informés d’une suspicion d’influenza (grippe) aviaire sur un site de basse-cour de volailles situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis. "Suite à la confirmation de la positivité au virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), le 06 juillet 2023, des mesures visant à l’éradication du risque sont en cours de réalisation dont l’euthanasie des volailles, canards et oies détenus dans le site concerné" note la préfecture ce vendredi soir (Photo d’illustration AFP)

Dans ce contexte, une zone réglementée composée d’une zone de protection de trois kilomètres et une zone de surveillance de 10 kilomètres est en cours de définition et sera publiée par arrêté préfectoral.

Le préfet "appelle chacune et chacun, professionnel ou détenteur à titre familial ou personnel de volailles, à la plus grande vigilance et rappelle l’importance fondamentale du respect strict des prescriptions en matière de biosécurité face à ce risque pouvant avoir des conséquences sanitaires et économiques importantes".

Toute suspicion, dont des mortalités anormales de volailles, doit être systématiquement signalée à votre vétérinaire sanitaire ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion (alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr, 0262 30 89 89 ou le 0262 40 77 77 les soirs et week-ends).

La consommation de viande et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’homme.

