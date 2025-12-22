À la une de ce mardi : fléau de l'alcool, comparutions immédiates, loi spéciale, pétards et feux d'artifices, meurtre présumé de Rayan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 23 décembre 2025 : - Taxes sur les alcools forts : derrière la polémique, un véritable fléau à combattre - Comparution immédiate : au fil des dossiers, une même réponse pénale : la fermeté - La loi spéciale en Conseil des ministres, Macron veut un budget "au plus vite en janvier" - Pétards et feux d'artifices : une vente réglementée pour les fêtes - Meurtre présumé de Rayan, 18 ans, à Saint-Gilles : la piste d’une rixe mortelle à la sortie du Tao Club se précise - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo chargée en averses pour Matante Rosina (Photo www.imazpress.com)

La polémique enfle depuis une semaine autour d'un amendement déposé par le sénateur Stéphane Fouassin, visant à renforcer la taxation des alcools forts. Si l'amendement n'a pas été adopté, faute de vote autour du budget 2026, les attaques par communiqués de presse interposés continuent. Et font passer au second plan un fléau pourtant bien réel pour La Réunion : la consommation d'alcool.

L’audience de comparution immédiate de ce lundi 22 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis a donné à voir, en quelques heures, toute la diversité des violences traitées en urgence par la justice pénale. Vol en réunion avec violences gratuites, violences conjugales assorties d’une agression sexuelle présumée, trafic de stupéfiants structuré : trois dossiers distincts, mais un même fil conducteur, celui de la protection des victimes et de la nécessité d’écarter les mis en cause

Le gouvernement a présenté lundi soir en Conseil des ministres un projet de loi spéciale budgétaire, probablement adoptée dès mardi par le Parlement, prélude à de nouvelles discussions à l'issue incertaine qui devront aboutir "au plus vite en janvier" selon Emmanuel Macron.

À deux jours de Noël, la vente des feux d’artifices et pétards est réglementée à La Réunion. Cette vente est interdite sur la voie publique. Interdit aussi d'en vendre aux moins de 12 ans pour les artifices les moins dangereux, les autres, sont réservés au plus de 18 ans. Il faudra aussi impérativement présenter une carte d'identité dont les informations seront transmises à la préfecture, si nécessaire. C'est en tout cas, une obligation du vendeur.

Les circonstances de la mort de Rayan, 18 ans, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 19 décembre 2025 près du parking d’une discothèque de l’Ouest, s’éclaircissent peu à peu. Selon nos informations, plusieurs rixes à la sortie du Tao Club à Saint-Gilles serait à l’origine du décès du jeune homme, originaire de l’Éperon, qui fêtait ce soir-là son anniversaire.

Dans la case n°23 de son calendrier de l’avent, Matante Rosina ce mardi 23 décembre 2025, un morceau de "colle coco". De quoi se ravir les papilles, alors que le début de la journée est marqué par des averses, notamment dans l'est. En revanche, le temps est ensoleillé sur une grande majorité du territoire. Mais pas pour longtemps. Au fil de la journée, les nuages se développent. Matante Rosina n'a donc qu'a resté à l'abri et manger ses douceurs favorites.