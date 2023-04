Saint-Pierre: la filière bovine renouvelle sa charte en faveur d'une production 100% locale

Ce mercredi 26 avril 2023, les acteurs réunionnais de la filière bovine se sont réunis à Saint-Pierre pour renouveler leur contrat d'engagement concernant la charte "Bœuf Pays". L’occasion pour la Sica Révia, groupement d'éleveurs engagés, de partager les axes majeurs de son plan de développement à horizon 2030, le lancement d'une nouvelle campagne d’information grand public ainsi que les autres temps forts qui animeront la marque Bœuf Pays tout au long de l’année. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

En renouvelant la signature de la charte, les éleveurs Bœuf Pays réaffirment leur engagement à satisfaire les consommateurs réunionnais avec une viande de boeuf de qualité, produite intégralement sur le territoire, dans le respect de l’environnement, de la réglementation française et européenne et des normes strictes du bien-être animal.

La Sica Révia partage cet engagement de manière solidaire avec la Sica Viande Pays, responsable des activités de transformation des produits, toutes les enseignes de la distribution de La Réunion, Auchan, Carrefour, Intermark, Leader Price, E.Leclerc, Run Market et Système U, les boucheries traditionnelles indépendantes, ainsi que l’administration et les collectivités locales.

L’ambition commune de tous les acteurs de la filière bovine réunionnaise, véritable chaîne de valeur intégrée : répondre aux attentes des consommateurs avec la mise sur le marché régulière de produits de qualité issus d’élevages à taille humaine et pérenniser une filière responsable créatrice de près de 3000 emplois directs et indirects afin de contribuer à la croissance économique durable du territoire et à la formation professionnelle de jeunes générations d’éleveurs. En 2022, 12 nouvelles installations d’éleveurs (soit une hausse de +46% en installation par rapport à 2021) témoignent du dynamisme et de l’attractivité de cette filière, alors que la tendance inverse est structurellement observée dans l’hexagone.

Pour Laure-Hélène Ribola, Secrétaire générale de l’ARIBEV-ARIV : « La filière bovine viande est membre de l’interprofession ARIBEV depuis 1977, qui réunit tous les acteurs de la filière – provendiers, producteurs, transformateurs, distributeurs, importateurs et avec le soutien de l’Etat – et s’inscrit pleinement dans de nombreux projets ambitieux et structurants pour le territoire réunionnais. Son nouveau projet « A.V.E.N.I.R. » s’articule dans le programme interprofessionnel « DEFI Responsable », avec une dynamique de progrès qui prône la quantité et la qualité du Bœuf Pays, en réponse aux attentes des consommateurs, pour ses produits et ses techniques de production durables pour le territoire ».

Pour Olivier Robert, Président de la coopérative d’éleveurs SICA RÉVIA : « La qualité et la sécurité sont notre priorité absolue pour le consommateur, notre engagement au quotidien d’éleveurs passionnés. Aux côtés de nos partenaires, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à l’autonomie alimentaire du territoire et l’alimentation des Réunionnais avec une viande de choix, produite dans des conditions d’élevage et de transformation optimales, favorisant la préservation de notre territoire et l’aménagement du territoire des hauts. À horizon 2030, nous misons sur des pratiques agricoles innovantes pour couvrir 50% de la demande marché en frais et certifier 100 de nos exploitations en Haute Valeur Environnementale ».

La charte d'engagements 2023 aavec la grande distribution : satisfaction consommateur, création de valeur et économie circulaire

En 2022, avec plus de 16 000 contrôles qualité menés sur 1233 TEC (tonnes équivalent carcasse) de viande livrées aux bouchers et aux distributeurs et un taux de réclamation client quasi nul, les consommateurs ont l’assurance d’acheter une viande de qualité supérieure avec une traçabilité et une origine garanties. L’ensemble de la filière répond à la rigoureuse réglementation sanitaire française et européenne, pour une sécurité alimentaire tout au long de la chaîne de production.



La charte garantit également aux consommateurs une meilleure lisibilité des produits locaux dans les rayons de la Grande Distribution, une transparence accrue sur les pratiques d’élevage et de transformation, la préservation des ressources par le partage de pratiques agricoles favorisant le respect de la biodiversité et la qualité des sols, la récupération des eaux pluviales et l’économie circulaire.

Pour les éleveurs, la charte 2023 est un gage supplémentaire de valorisation de leur production, l’assurance de l’écoulement régulier des volumes produits et la poursuite de leur démarche de protection de l’environnement par la réduction de l’empreinte carbone et la gestion responsable des ressources naturelles. Plus largement, cet accord tripartite sur les relations entre les différents acteurs de la filière, de l’élevage à la distribution, garantit une répartition équitable de la valeur ajoutée.

« Boeuf pays, je dis oui ! », la nouvelle campagne d'information pour engager les réunionnais dans une démarche de transparence et de consommation responsable

Afin de promouvoir le modèle vertueux d’économie circulaire de la filière, les éleveurs Bœuf Pays lancent une nouvelle campagne de communication de proximité destinée à sensibiliser les consommateurs sur les avantages d’une consommation de viande de

qualité provenant d’une production 100% locale issue d’un circuit court et limitant l’empreinte carbone, a contrario des approvisionnements en frais parvenant par avion et par bateau.

L’objectif ? Offrir aux consommateurs toutes les clés d’informations pour leur permettre d’effectuer un choix éclairé et encourager une

alimentation plus responsable, facteur indispensable au maintien d’une production réunionnaise respectueuse de l’environnement, des

hommes et du bien-être animal, en faveur d’une économie durable et résiliente et du développement de savoir-faire locaux.

Cette campagne de proximité se déploiera dans les galeries marchandes du 28 avril jusqu’au 19 août; les éleveurs vous y accueilleront dans leur corner itinérant. Au programme, des quiz avec buzzers pour tout savoir sur la filière Bœuf Pays et surtout des échanges exclusifs avec des éleveurs passionnés autour des valeurs qui les animent pour proposer aux Réunionnais des produits gustatifs et de qualité. L’agenda est à retrouver sur le compte facebook Bœuf Pays.

Quatre autres temps forts ponctuent l’actualité de la filière Bœuf Pays en 2023 :

• La participation au rendez-vous annuel du monde agricole à la Foire de Bras-Panon du 12 au 21 mai.

• La promotion de la formation professionnelle et de l’amélioration continue pour les bouchers via l’organisation de sessions de formation de haut niveau par Romain Leboeuf, Meilleur Ouvrier de France. À terme d’ici 2030, une ambition de plus de 30 bouchers qualifiés dans les rayons boucherie de la Grande distribution, et l’ouverture de 10 nouvelles boucheries traditionnelles.

• Le lancement, au cours du second semestre, d’une nouvelle marque premium exclusivement distribuée chez les bouchers à destination

des consommateurs exigeants, connaisseurs et amateurs de viande bovine, en quête de produits terroir d’exception, avec une traçabilité

sans faille et une origine garantie.

• Le lancement en fin d’année d’un concours exclusif de bouchers, aux côtés d’éleveurs Bœuf Pays.