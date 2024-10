Saint-Pierre : le CHU ouvre un 2ème Institut de formation d’ambulancier et d’auxiliaire ambulancier

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion annonce l’ouverture d’un nouvel Institut de Formation d’Ambulanciers (IFA) et d’Auxiliaires Ambulanciers sur son site de Saint-Pierre. Cette initiative s’inscrit "dans la volonté de répondre aux besoins croissants de professionnels dans le secteur du transport sanitaire, tant au niveau régional qu’à l’échelle nationale" écrit le CHU, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

Elle a pu se faire grâce au soutien de l’Europe, de La Région Réunion et de l’ARS La Réunion. L’inauguration officielle a eu lieu ce jour, en présence de M Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion, Mme Denise Pellassy-Tarbouriech, Conseillère technique et pédagogique régional, représentant le Directeur Général de l’ARS La Réunion, M Mariot Minatchy, représentant le Président de la CIVIS, Mme Laëtitia Lebreton, Conseillère déléguée à la politique de la santé à La Région et de Mme Karine Nabenesa, Vice Présidente de La Région déléguée à la formation professionnelle et l’apprentissage.

- Renforcer la formation pour faire face aux besoins en transport sanitaire -

Le secteur du transport sanitaire en France est en forte demande, avec près de 15 000 postes d’ambulanciers à pourvoir. La Réunion n’échappe pas à cette tendance, notamment en raison du manque d’attractivité et du turnover important. Pour répondre à ces défis, le CHU de La Réunion, en collaboration avec la Collectivité régionale et l’Agence Régionale de Santé (ARS), renforce son offre de formation dans ce secteur clé en ouvrant un deuxième Institut de formation d’ambulanciers sur son site de Saint-Pierre.

Cet institut, similaire à celui de Saint-Denis, accueillera 40 nouveaux étudiants ambulanciers chaque année. Ce nombre vient s’ajouter aux 52 formés annuellement à Saint-Denis, dont 40 en formation continue et 12 en apprentissage, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion. La formation allie théorie, pratique et stages en entreprise, facilitant ainsi une insertion professionnelle rapide.

Le nouvel institut formera également 40 auxiliaires ambulanciers supplémentaires par an, en complément des 40 déjà formés à Saint-Denis. Ces formations, d’une durée de 91 heures sur trois semaines, permettent aux candidats de se préparer efficacement aux exigences du métier.



- Les élus et le Directeur Général du CHU sont allés à la rencontre des étudiants ambulanciers -

- Une formation d’excellence avec des taux de réussite élevés -

Les taux de réussite des formations proposées par le CHU de La Réunion sont excellents, avoisinant les 100%, tout comme les taux d’insertion professionnelle des diplômés. Ces formations offrent de réelles opportunités d’emploi dans un secteur en tension, assurant ainsi une réponse adaptée aux besoins en professionnels qualifiés dans le domaine du transport sanitaire.

- Une visite des Instituts de formation de Saint-Pierre : mise en lumière des métiers d’ambulancier -

Ce jeudi 3 octobre 2024, le CHU de La Réunion, en partenariat avec la Collectivité régionale, a organisé une visite des Instituts d’Études en Santé de Saint-Pierre. L’objectif était de valoriser la profession d’ambulancier et de susciter des vocations parmi les jeunes Réunionnais. Les ambulanciers jouent un rôle central dans la chaîne de soins, que ce soit pour les transports urgents ou pour l’accompagnement des patients nécessitant des soins continus. Le métier est en constante évolution, notamment avec l'intégration de la télémédecine et des nouvelles technologies.

- L’enseignement en santé : une mission clé du CHU de La Réunion -

Depuis sa création en 2012, le CHU de La Réunion, devenu le 32ème CHU de France, place l’enseignement et la formation au cœur de ses missions. Fort de ses 10 Instituts d'Études en Santé (IES) et avec plus de 1 100 élèves formés chaque année, il est un acteur incontournable de la formation en santé dans la région Océan Indien. Répartis sur les sites de Saint-Denis et Saint-Pierre, les IES du CHU proposent huit formations majeures dans les domaines infirmier, auxiliaire et paramédical, contribuant ainsi à la montée en compétence des professionnels de santé de demain.

Par ailleurs, les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Saint-Pierre et de Saint-Denis se distinguent par leur excellence. Le premier est classé numéro 1 au niveau national et le second 8ème sur un total de 337 établissements en France.