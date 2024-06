Saint-Pierre : une compétition internationale de street workout organisée ce samedi

Ce samedi 8 juin 2024, la ville de Saint-Pierre sera le théâtre d’une rencontre internationale de street workout organisée par l’association Bek la barre, en partenariat avec la municipalité. Cet événement mettra en avant non seulement les talents réunionnais, mais aussi une vingtaine de jeunes athlètes venus de quatre pays européens : l’Espagne, les Pays-Bas, la Bulgarie et la Lettonie. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dès 10 heures, le public pourra rencontrer et encourager les athlètes sur le tout nouveau parc de street workout du quartier de Casabona. Cet équipement, qui comprend des modules favorisant l’inclusion des porteurs de handicaps, sera le cadre idéal pour des démonstrations spectaculaires d’agilité, d’équilibre et de force.



Le letton Rolands Kikors, Président de la World Street Workout & Calisthenics Federation (WSWCF), et le néerlandais Paco Podunajec, Président de l’International Street Lifting Federation (ISF WORLD) ont spécialement fait le déplacement pour l’occasion.



Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine réunionnaise du sport olympique et paralympique et du projet européen de Bek la barre : "StreetFit Exchange – Empowering Youth through Street Workout and Inclusivity", soutenu par le programme d’échange de jeunes Erasmus+.



L’objectif est clair : faire du street workout un outil d’émancipation, transcendant les frontières et les différences culturelles.



Depuis sa création, l’association Bek la barre vise bien au-delà de la simple dimension sportive. Son fondateur et responsable, Jean-Pierre Graziani, explique : "À travers cet échange, nous montrons que le street workout est un vecteur de lien social et de valeurs positives. C’est un sport accessible, qui permet de gagner en confiance et de s’épanouir."