Sainte-Marie : un espace pour chiner, échanger et donner une seconde vie aux objets

L'association des Originaires et amis du Vietnam de La Réunion (AOAVN), organise un événement dédié au réemploi, à la seconde vie des objets et à la consommation responsable, le dimanche 6 décembre 2025, à la salle Polyvalente de Duparc à Sainte-Marie. Cet événement, ouvert à tous, s’inscrit dans une démarche solidaire visant à réduire les déchets, promouvoir l’économie circulaire et renforcer les liens entre habitants. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Un espace pour chiner, échanger et donner une seconde vie aux objets

Les participants seront invités à vendre, échanger ou donner des objets en bon état :

• Vaisselle, couverts, linge de maison

• Objets décoratifs, plantes

• Vêtements

• Livres, disques, instruments de musique

• Matériel et vêtements de sport

• Vélos et pièces détachées

L’objectif est simple : désencombrer, transmettre et consommer différemment, tout en permettant aux familles et aux jeunes de bénéficier de bons plans accessibles.

L’événement se déroulera dans une salle climatisée, avec mise à disposition des emplacements, tables et chaises, ainsi qu’une buvette et un espace de petite restauration. Un cadre pensé pour accueillir les familles, les curieux et les passionnés de seconde main dans les meilleures conditions.

Au-delà de la dimension pratique, cet événement est l’occasion de sensibiliser aux enjeux du réemploi, de la réduction des déchets et de la consommation durable. Chaque objet transmis représente un pas vers un mode de vie plus responsable.

Informations pratiques :

Date : Dimanche 6 décembre

Lieu : Salle Polyvalente de Duparc à Sainte-Marie

Horaires : De 9h à 18h

Inscriptions : via la fiche d’inscription à demander par mail