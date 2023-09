Saint-Denis : 12 km d'embouteillage en direction de l'est

La quatre-voie en direction de l'est est de nouveau complètement embouteillée ce vendredi 1er septembre, en raison des travaux de rainurage qui sont en cours au niveau de Franche Terre. A 17 heures 40, 12 km de bouchon sont à signaler depuis Sainte-Marie, en direction de l'est. Ils font la jonction avec les bouchons habituels du soir du boulevard Lancastel. Si vous le pouvez, il est conseillé de retarder votre départ vers l'est. A noter que les travaux continueront tout le week-end (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)