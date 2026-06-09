Sainte-Rose : EDF power solutions inaugure son parc éolien nouvelle génération

EDF power solutions inaugure aujourd’hui à Sainte-Rose son parc éolien renouvelé. Après 20 ans d’exploitation, les 23 éoliennes ont été démantelées et remplacées par 4 éoliennes de nouvelle génération, plus performantes, qui produisent six fois plus d’électricité. Le nouveau parc produira l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 15 500 habitants soit le double de la population de Sainte-Rose. (Photos : EDF)

Le parc historique, mis en service en 2004, comptait 23 éoliennes pour une puissance totale de 6,3 mw. Désormais, les 4 éoliennes nouvelle génération d’une puissance installée de 8,8 mw permettent de multiplier par six la production d’électricité bas carbone du parc. À lui seul, ce nouvel équipement permet de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 13 500 habitants, soit le double de la population de Sainte-Rose et près de 10 % de celle de la Cirest.

Dès les premières phases du projet, EDF power solutions a engagé un dialogue étroit avec la ville de Sainte-Rose, les riverains, les associations environnementales et les acteurs institutionnels locaux. Des lettres d’informations, une réunion publique et une journée porte-ouverte sur le site ont permis d’informer les habitants sur les différentes étapes du projet.

Le nouveau parc de Sainte-Rose présente plusieurs innovations adaptées aux réalités climatiques et énergétiques de l’île. Une batterie de stockage de 4,6 mwh permet de répondre aux pics de consommation de l’Ile en assurant une production électrique plus régulière tout en stabilisant la puissance électrique délivrée et en maintenant la stabilité du réseau réunionnais piloté par EDF SEI.

Avec ses trois centrales solaires et son parc éolien de Sainte-Rose, EDF power solutions représente aujourd’hui environ 10 % des capacités renouvelables installées à La Réunion.

Au-delà de la modernisation d’un site historique, ce projet illustre le potentiel du repowering pour accompagner le développement des énergies renouvelables sur des territoires déjà équipés, tout en limitant l’artificialisation de nouveaux espaces.

À l’heure où La Réunion poursuit son objectif d’autonomie énergétique, le parc éolien de Sainte-Rose symbolise un nouveau pas de plus vers une production électrique locale, décarbonée et adaptée aux enjeux climatiques et territoriaux de l’île.

Sofiane Boukebbous, directeur développement Sud Est et Outre-Mer EDF power solutions a déclaré : « Nous sommes fiers d’inaugurer le renouvellement du parc éolien de Sainte-Rose qui illustre l’engagement d’EDF power solutions en faveur de la transition énergétique de l’Ile de la Réunion. Avec ce nouveau parc éolien, nous avons multiplié par six la production d’électricité bas carbone tout en réduisant considérablement le nombre d’éoliennes. Ce projet est un bel exemple de réussite collective et une belle démonstration de notre capacité à innover et à répondre aux enjeux énergétiques de demain dans un territoire insulaire confronté à un double défi : renforcer son autonomie énergétique tout en limitant son empreinte carbone. »

Michel Vergoz, Maire de la ville de Sainte-Rose a complété : « Avec une énergie propre, tirée de l’eau, du soleil et du vent, Sainte-Rose est un territoire tourné vers l’avenir ! »