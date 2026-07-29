Salazie : coupure d'eau sur plusieurs secteurs pour réparer une fuite chemin Camp Pierrot

Une intervention de réparation de fuite chemin Camp Pierrot contraint Cise Réunion à fermer la distribution en eau, ce mercredi 29 juillet 2026 sur plusieurs secteurs de la commune (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

- Chemin Solesse

- Impasse des Papillons

- Impasse Cimendef

- Chemin Clémentine

- Chemin du Réservoir

- Partie haute de la RD52

- Casabois

- Camp Pierrot

- Chemin Lambert

Et les voies adjacentes

La remise en eau se fera dès achèvement des travaux.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau.

L’eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. À défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Retrouvez l’ensemble de ces informations sur le site Internet www.cise-reunion.re, dans la rubrique l’Eau dans ma commune.

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