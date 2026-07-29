Incendies en Espagne : des milliers de personnes ont regagné leur domicile près de Madrid

Plusieurs milliers de personnes ont regagné leur domicile, après avoir été évacués pendant plusieurs jours en raison des incendies, a annoncé le préfet de la région de Madrid, au moment où les autorités travaillent toujours à contenir le feu, le pire de l'histoire dans cette zone.

Concrètement, "24.000 personnes évacuées ont pu rejoindre leur domicile et 20.000 autres sont sorties de confinement dans la région de Madrid", a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi sur X Francisco Martín Aguirre.

Les autorités régionales avaient annoncé la levée des restrictions pour 15H00 GMT mardi pour 13 localités de cette zone aride mais relativement peuplée, à environ 50 kilomètres de Madrid.

Les pompiers "poursuivent" leurs efforts "pour consolider les progrès réalisés" mardi, ont-ils indiqué de leur côté sur X, précisant que le retour des personnes évacuées se déroulait jusqu'à présent "sans incident".

Selon les services de secours sur X, il n'y a "pas eu de reprises" de feu dans la nuit.

La fenêtre de bonnes conditions météorologiques pour tenter de maîtriser le feu est toutefois passée, après deux journées globalement favorables, avec de nouveau une hausse des températures (autour de 37°C attendus dans l'après-midi) et des rafales de vent qui pourrait compliquer le travail des pompiers sur place.

L'incendie de la région de Madrid, ainsi que le gigantesque feu d'Ávila, à quelques kilomètres de là, dans la région voisine de Castille-et-León, ont ravagé 77.0000 hectares dans une série inédite pour le pays.

Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait dit mardi aux journalistes que les opérations de mercredi viseraient à maîtriser les flammes, près d'une semaine après le début du brasier.



AFP